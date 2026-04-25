El protagonista de El coche fantástico ha sido visto caminando con ayuda de un andador en West Hills

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Los ÁngelesDavid Hasselhoff vuelve a ser noticia por su actual estado de salud. El protagonista de El coche fantástico ha sido visto caminando con ayuda de un andador en West Hills, un barrio residencial de Los Ángeles. Según informa 'Hola!', el actor de 73 años estaba andando con dificultad mientras su mujer, Hayley Roberts, lo acompañaba.

En las imágenes, difundidas por 'Page Six, se ve al actor vestido con camiseta gris, pantalones deportivos negros, una gorra beige de Nashville, gafas de sol y zapatos negros. Sobre los hombros llevaba una sudadera azul y blanca, mientras que su esposa llevaba unos pantalones de yoga azules, zapatillas blancas y un sombrero rosa.

El actor está en plena recuperación de una doble cirugía

Este vídeo ha hecho saltar las alarmas por su salud pero su representante se ha pronunciado y ha asegurado que se encuentra en plena recuperación de una doble cirugía, de un reemplazo de rótula y otro de cadera. “Se encuentra bien y se siente bien”, ha aclarado.

Pero la preocupación por su salud no es un tema nuevo. En mayo de 2025, fue fotografiado en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Se disponía a viajar a Cancún (México) junto a su esposa, Hayley Roberts, y explicó a los medios que arrastraba fuertes dolores en una rodilla, motivo por el que tenía programada una intervención quirúrgica en los próximos días.

Durante estos baches en su salud, el actor ha contado con el apoyo de su mujer. La pareja inició su relación en 2011 y se casaron en 2018 en una ceremonia íntima celebrada en Italia. Para él, este era su tercer matrimonio. Antes estuvo casado con la actriz Catherine Hickland y posteriormente con Pamela Bach, con quien tuvo dos hijas.