Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, ha demostrado que puede emular a su tío en el biopic del artista fallecido

Jaafar Jackson se mete en la piel de su tío Michael en la nueva película: "El primer día solo podía pensar una cosa, ¿podré estar a la altura?"

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Tras varios retrasos en su publicación, el esperado biopic de Michael Jackson se estrena en las salas españolas el 22 de abril. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, es el protagonista de esta película en la que se mete en la piel de su tío, el mítico rey del pop.

Jaafar Jackson es el segundo hijo menor de Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson y compositor, productor y miembro del icónico grupo Jackson 5. La elección del actor no ha dejado indiferente a nadie: ni a su propia familia, ni a los férreos seguidores del cantante, ni a la crítica musical y cultural que ha valorado positivamente su participación en el biopic.

¿Quién es el desconocido sobrino de Michael Jackson?

A pesar de su participación como protagonista en el biopic de Michael Jackson, poco se sabe de la vida personal de Jaafar Jackson. Jaafar Jeremiah Jackson nació el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles y es hijo de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael, y de Alejandra Genevieve Oaziaza, de origen colombiano.

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Dado quién es su familia, desde muy joven ha crecido rodeado de música, lo que marcó de forma decisiva su vocación. Por eso, durante su adolescencia comenzó a cantar y bailar, desarrollando sus potenciales habilidades artísticas.

Con tan solo 19 años, Jaafar Jackson probó suerte en el mundo de la música y lanzó su primer sencillo titulado 'Got Me Singing', con el que empezó a construir su identidad como artista independiente.

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Aunque esta canción no tuvo mucho recorrido, Jaafar Jackson continúo con su trayectoria musical y, también, participó en programas de televisión y en colaboraciones musicales, consolidando poco a poco su imagen de cantante y bailarín.

Jaafar Jackson y su trabajo para interpretar al rey del pop

Sin lugar a dudas, el gran punto de inflexión en su carrera llegó cuando fue elegido para interpretar a Michael Jackson en el biopic dirigido por Antoine Fuqua y es que poco más de un minuto de biopic sirven para confirmar que el actor es el digno heredero de la saga familiar.

Los mismos productores del largometraje han desvelado cómo fue el proceso en el que se decidieron por Jaafar Jackson para que interpretase al cantante fallecido. "Conocí a Jaafar hace más de dos años y me quedé impresionado por la forma en que representa el espíritu y la personalidad de Michael", explicó el coproductor de esta película biográfica, Graham King.

Como era de esperar, la noticia del fichaje del sobrino del rey pop ha causado gran revolución y, según se han ido mostrando extractos e imágenes del largometraje, la expectación ha ido aumentando.

¿Cómo fue meterse en la piel del rey del pop?

El propio Jaafar Jackson ha concedido una entrevista al medio de comunicación 'Interview Magazine' en la que relata cómo se ha enfrentado a este verdadero desafío y cuánto tardó en comunicarle la decisión a su familia.

En esta entrevista, realizada junto a su compañero de reparto Miles Teller, Jackson deja claro la preparación que ha tenido que llevar a cabo para sacar adelante este papel. Desde el inicio, el actor optó por una preparación intensa y silenciosa. De hecho, uno de los aspectos más llamativos revelados en la entrevista es que decidió mantener en secreto su participación durante un año completo, incluso ante su propia familia. Según explica, necesitaba "sentirse preparado" antes de compartir "una responsabilidad de tal magnitud".

Hasta ahora, la carrera de Jaafar Jackson había estado vinculada principalmente a la música, con algunos trabajos como cantante y bailarín. Sin embargo, este papel marca su entrada en la gran pantalla y lo sitúa en el foco mediático internacional.

En este contexto, la entrevista publicada en 'Interview Magazine' se presenta como una pieza clave para entender también la evolución personal del sobrino de Michael Jackson. Lejos de limitarse a la promoción del biopic, Jaafar Jackson ha querido hacer hincapié en el esfuerzo, las dudas y las decisiones que le han estado acompañado durante la grabación de la película.

Las claves del biopic de Michael Jackson

Las primeras imágenes de esta esperada película muestra a un joven Michael Jackson en un estudio de grabación junto a Quincy Jones mientras suena ‘Wanna Be Startin’ Somethin’ uno de los grande éxitos del mítico álbum ‘Thriller’ (1982).

En el tráiler se pueden ver a Jaafar Jackson transformado en su tío en diversos momentos, desde actuaciones en grandes estadios al videoclip de ‘Thriller’, o haciendo el famoso paso de baile ‘moonwalk’ sobre un escenario.

Junto a Jaafar Jackson están Kendrick Sampson como Quincy Jones; Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson John Branca; Colman Domingo como el patriarca, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana LaToya Jackson, Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy, o Kat Graham como Diana Ross.