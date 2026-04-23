Inés Gutiérrez 23 ABR 2026 - 20:15h.

La actriz perdió a su madre siendo joven y eso hace que aprecie mucho más la vida que ella no pudo tener

La rutina semanal de Angelina Jolie para mantenerse en forma a los 50

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MadridLa vida en Hollywood es un sueño, por lo menos eso es lo que se ha querido mostrar a lo largo de los años en sus películas, aunque todas esas luces tienen también sus sombras (que también han tenido representación en muchos films). En ocasiones, el hecho de percibir a los actores y actrices como estrellas hace más complicado recordar que son humanos, pero por suerte esto es algo que ha quedado en el pasado.

Cada vez más intérpretes, como Angelina Jolie, han querido mostrar su lado más humano. En su caso, a través de su activismo, también de la relación que mantiene con sus hijos, convertidos en su mayor apoyo en las alfombras rojas, pero no es de la única manera que la actriz estadounidense ha abierto su corazón.

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La salud es una preocupación muy grande para ella, sobre todo por sus antecedentes familiares. Esto le ha llevado a pasar por varias etapas, algunas de ellas muy complicadas, pero a las que ha querido dar visibilidad para que todo el mundo pueda acompañarle en ellas, pero también sentir que nadie está solo, que poco importa lo estrella del cine que seas, porque la salud no entiende de estatus social y nadie está libre de preocupaciones.

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Angelina Jolie y la victoria de cumplir 50 años

La salud ha sido una gran preocupación para Angelina Jolie a causa de sus antecedentes familiares. La actriz sintió cumplir 50 años como "una victoria", porque ella perdió a su madre cuando era muy joven. "Ahora tengo 50 años", dijo la actriz durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025. "Mi madre y mi abuela, a esta edad, estaban en quimioterapia".

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Marcheline Bertrand, madre de Angelina, fallecía en el año 2007 a causa del cáncer de mama que padecía, y lo hacía cuando tenía 56 años, lo que fue un gran impacto para su hija. El temor a pasar lo mismo que habían pasado su madre y su abuela hizo que en el año 2013, y tras descubrir que tenía un riesgo alto de que así fuera, tomara la decisión de someterse a una doble mastectomía preventiva. Dos años después, decidió extirparse los ovarios.

"Quizás porque mi madre no vivió mucho, hay algo en la edad que para mí es una victoria en lugar de una tristeza", decía en el año 2021 para Vogue. "Me gusta ser mayor". Cumplir años para ella es una forma de reafirmar que sigue siendo una mujer saludable. Esta experiencia, que como hemos señalado compartió con sus seguidores, le hizo reflexionar y también afrontar la vida de una manera diferente, empujándole a vivir intensamente.

Jolie no le teme al paso del tiempo, lo abraza, lo acepta y lo celebra. Porque la salud le acompaña, pero también porque en la madurez ha encontrado el equilibrio. “Me gusta envejecer, ansío empezar a vivir mis 50, siento que mi mejor momento aún está por venir", afirmaba durante una entrevista antes de que ese momento llegara.

Todo un cambio para ella, que ya comenzaba a sentir el paso del tiempo, sobre todo bajo la mirada de los demás, en concreto, de sus hijos, "Un día eres una actriz de acción y al día siguiente, tus hijos no te permiten usar el trampolín porque piensan que te vas a lastimar", contaba divertida.

Cumplir años para ella ha sido algo bueno también en lo laboral. "A medida que me hago mayor, he conseguido mejores trabajos", reflexionaba en The Times. "No lo pienso en términos de los puestos que me ofrecen, sino en términos de la experiencia de vida que uno aporta".

Así cuida su salud Angelina Jolie

Sentirse sana es imprescindible para ella, tal y como demostró tomando todas las medidas necesarias para reducir el riesgo de padecer un cáncer similar al que se cobró la vida de su madre. Sus rutinas de cuidados se centran en mantenerse activa, fuerte y equilibrada, no en cumplir con las expectativas de la industria.

El ejercicio físico es imprescindible y Angelina ha comentado en algunas entrevistas que practica varios deportes, como yoga o kickboxing. Con el primero trabaja la elasticidad y el equilibrio, mientras que el segundo es ideal para el trabajo cardiovascular y de fuerza. A través de su alimentación busca obtener todos los nutrientes que necesita, pero igual que sucede con el ejercicio, lo hace sin atarse y sin ser demasiado estricta o ceñirse a una dieta determinada.

Angelina busca escuchar lo que su cuerpo necesita y obtener un bienestar general, cuidando su físico y su alimentación, pero también su salud mental y su descanso, aprendiendo por el camino a gestionar el estrés, que puede ser mucho más dañino para la salud de lo que pensamos.