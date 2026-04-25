La sorprendente nueva imagen de Raquel Salazar: "Creo que así me van a echar de los 'Gipsy Kings"

Fiesta 25 ABR 2026 - 18:01h.

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Raquel Salazar contaba hace unas semanas en 'Fiesta' que acababa de sufrir un "drama capilar". La gipsy queen le explicaba a Emma García que, tras salir de 'GH DÚO', había notado que su pelo no era el mismo a causa de las extensiones: "Yo me notaba como Bob Marley, con rastas".

Decidida a ponerle solución, Raquel hablaba con una amiga peluquera para que arreglase su problema. Lo que Raquel no esperaba es que su pelo daría un cambio drástico: "Resulta que antes de ayer le digo a una amiga mía que es peluquera 'quítamelas porque me va a liar más el pelo y no la quiero'. ¿Qué hizo ella? Cada trocito de silicona que veía, lo cortaba y ahí se iba la extensión y toda la largura de mi pelo".

Raquel, muy afectada, le confesaba a Emma que desde ese día era incapaz de llevar el pelo suelto y que siempre iba con un moño: "Es que parece que tengo el pelo cortado a bocaos". La gipsy queen, que se atreve con todo, decidía regresar a la peluquería para ponerle solución al problema de una vez por todas.

El sorprendente nuevo look de Raquel Salazar

Las cámaras de 'Fiesta' han acompañado a Raquel Salazar hasta la peluquería. Ya recuperada del susto inicial, la colaboradora decidía ponerse en manos de una profesional para lograr un nuevo (y sofisticado) look.

Tras darle unas mechas rubias y bromear con parecerse a Donald Trump, Raquel Salazar aceptaba someterse a un corte de pelo y lo cierto es que el resultado ha impresionado a Emma García y a los colaboradores de 'Fiesta'.

Para Marisa Martín Blázquez y Almudena del Pozo Raquel Salazar está más guapa que nunca y mucho más fina. Diego Reinares reconoce que su nueva compañera "está guapísima" y Miguel Frigenti, para poner la nota discordante, sentencia: "Aunque la mona se vista de seda, mona se queda". ¿Quieres ver el resultado de su cambio de look? ¡Dale al play!