Fiesta 25 ABR 2026 - 17:35h.

Compartir







Makoke ha concedido una dura entrevista a '¡De viernes!' en la que ha hablado de su oscuro y duro pasado junto a Kiko Matamoros. La colaboradora de televisión destapó duros episodios junto al que fue su pareja durante años e incluso llegó a revelar que llegó a temer por su vida: "Me puso el pie en la cara". 'Fiesta' sabe cómo le ha sentado a Kiko Matamoros el hecho de que su exmujer haya hablado de todo esto durante su entrevista.

Durante la emisión de la entrevista, Kiko Matamoros se puso en contacto con Lydia Lozano para lanzar un ataque contra Makoke, haciendo alusión a una herencia de su madre. Esta fue una primera reacción por parte de él, en directo, pero Kike Calleja sabe cómo se siente Kiko después de haber escuchado todo lo que su expareja dijo en su contra. ¿Qué opina del perfil que escribió Makoke sobre él, tachándolo de celoso y de tratarla mal?

Kiko Matamoros, decepcionado tras la entrevista de Makoke

"Se han malquerido" y "Tenían que haberse separado antes", son algunas de las reacciones que se pueden escuchar en el plató de 'Fiesta' cuando los colaboradores analizan, al detalle, la polémica entrevista a Makoke. En un momento dado, Kike Calleja toma la palabra para compartir con todos los espectadores la conversación que ha mantenido con el aludido: "He tenido una conversación esta mañana con Kiko y me ha mandado un par de mensajes que quiere compartir".

"Estuvo viendo la entrevista. No la vio entera en directo, ha terminado de verla esta misma mañana. Hay gente de su entorno me ha llegado a decir que, en algunos momentos, se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo le preguntaba hoy 'cómo te sientes hoy' y me decía 'me siento decepcionado', entiendo que también triste y le causa dolor el dolor que esto le puede causar a su hija", cuenta Kike Calleja.

A día de hoy, existe un distanciamiento entre Kiko Matamoros y su hija, Anita Matamoros, pero eso no borra el cariño que siente el padre por su hija, a la que confiesa echar mucho de menos: "No tienen relación por diferentes circunstancias. A el le gustaría tener una relación con ella", añade Kike Calleja al respecto. Por su parte, Marisa Martín Blázquez apunta que esto es lo que más le duele actualmente a Kiko, el hecho de no tener relación con su hija Anita Matamoros.