Fiesta 19 ABR 2026 - 18:35h.

Raquel Salazar se tatúa un roedor junto a otros exconcursantes de 'GH DÚO'

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Raquel Salazar ha sorprendido a todos al presentarse en 'Fiesta' con un tatuaje en el pecho. Pero no se trata de un tatuaje cualquiera, pues la reina del 'brilli brilli' ha inmortalizado sobre su piel un animal, pero no un animal cualquiera si no... ¡Una rata! La cocinera del programa, que habló abiertamente la semana sobre su drama capilar, le aclara ahora a Emma García el motivo por el cual ha decidido tatuarse este roedor en la piel.

No lo ha hecho sola. Raquel Salazar se ha tatuado una rata junto a Sandra Barrios, Manuel González, Gloria González y Mario Jefferson. Todos ellos se conocieron en la casa de 'GH DÚO' y, en su momento, prometieron hacerse un tatuaje conjunto. La promesa se ha cumplido y, esta semana, el grupo se ha reunido para pintar su piel: "Nunca pensé que me iba a tatuar y menos aquí (en el pecho) y menos algo que no fuese de mis nietos. ¡Esto duele más que parir!", confesaba la Salazar en el vídeo que compartieron todos ellos en sus redes sociales.

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¿Por qué se ha tatuado Raquel Salazar una rata en el pecho?

"Belén Rodríguez que concursó conmigo y con todos los compañeros en 'Gran Hermano DÚO', como estábamos todo el día sentados en un sofá como este pero con colchonetas, decía que era una ratonera, en forma despectiva. Pues a nosotros nos encanta ser una ratonera y todos nos hemos tatuado un ratoncillo", es parte de la aclaración que da Raquel Salazar en 'Fiesta'.

"Quiero aclarar que no es una rata, es un ratón. También quiero aclarar que no tengo nada en contra ni del programa ni de Belén... quiero decir que, como nos llamaban 'ratones' y tenemos un vínculo tan bueno, que nos seguimos viendo, seguimos comiendo juntos, seguimos saliendo... es un punto de unión. He nombrado a Belén porque nos llamaba eso, pero sin ninguna maldad porque no la tengo ni la quiero tener", añade la 'gipsy queen'.

De esta manera, Raquel explica y aclara que este tatuaje es, para ella, "una muestra de cariño" y que "una cosa es una rata y otra un ratón". Es un roedor, al fin y al cabo, apunta Emma García al respecto y es cuando Raquel añade que cuando suda por la parte del canalillo "parece que la rata está llorando", lo que ha arrancado la carcajada de sus compañeros en el plató de 'Fiesta'. Eso sí, parece ser que el tatuaje necesita un repaso, tal y como reconoce la propia Raquel ante las opiniones del resto de colaboradores.