Stella del Carmen Banderas Griffith, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ya es una mujer casada. Este sábado 18 de octubre celebró su boda con el empresario Alex Gruszynski, a quien conoce desde la infancia y con quien formalizó su relación hace una década, en el año 2015. “¡Podré pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la Tierra para siempre!”, escribió ella en Instagram cuando enseñó su anillo de compromiso en agosto de 2024. La pareja escogió para un día tan especial la Abadía Retuerta LeDomaine, un lugar ubicado en Sardón de Duero (Valladolid) y donde se combinan un restaurante con una estrella Michelin, una bodega que cuenta con su propia Denominación de Origen Protegida y un hotel de lujo.

En la lista de más 200 invitados al enlace estaban incluidos intérpretes como Tippi Hedren, la abuela materna de la novia; Dakota Johnson, su hermana; y Don Johnson, el exmarido de su madre. Entre las numerosas celebridades que se desplazaron hasta Valladolid para la ocasión se encontraban Malia y Sasha Obama, las hijas del expresidente estadounidense Barack Obama. Todos los comensales pudieron disfrutar de un menú de boda con un marcado acento español.

Cóctel con tapas en la boda de Stella Banderas

La Abadía Retuerta LeDomaine se encargó del cóctel de la boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski. Los invitados tuvieron la oportunidad de probar un surtido de de tapas típicas de la gastronomía de España, apostando así por la cocina local y por profundizar en las raíces de la novia, nacida en Marbella en el año 1996. En este momento previo a la cena destacaron platos con croquetas, gildas, berenjenas fritas y otros pinchos variados. Además, hubo un espacio dedicado a las paellas, así como un córner con una selección de quesos y un cortador de jamón para ofrecer jamón recién cortado a los presentes.

La cena de la boda de Stella Banderas

Dentro de la mencionada abadía se encuentra el restaurante Refectorio, dirigido por el chef Marc Segarra y premiado con una estrella Michelin. Allí se sirvió la cena de la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, que arrancó alrededor de las 20:00 horas y que presentó un atractivo menú. El primer plato del mismo fue un ravioli de coquelet, manzana y tomate seco con salsa pomodoro y queso parmesano. Después de este entrante, las mesas recibieron bogavante lacado acompañado de ensalada de marujas, gajos de naranja y cebolla encurtida, seguido por un sorbete de fruta de la pasión y menta. El plato principal de esta noche de boda fue de carne: un milhojas de solomillo de ternera, servido con crema de calabaza, patatitas risoladas y guisantes lágrima. Para acabar, el postre que degustaron los invitados fue un coulant con toffee y sopa de chocolate blanco.

La tarta nupcial y los vinos

El último toque dulce de la boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski fue la clásica tarta nupcial. La pareja de recién casados apostó por una sorprendente mezcla de dos sabores: frambuesas y Nutella, la popular crema de cacao y avellana. Por otra parte, la bodega LeDomaine, que forma parte del complejo de la Abadía Retuerta LeDomaine, se encargó de la selección de vinos de Valladolid para la celebración. Entre las bebidas que llenaron las copas de los comensales a lo largo de la noche estaban tres variedades diferentes: el vino blanco Oro de Castilla, de la Denominación de Origen Rueda; el vino tinto Converso, de la Denominación de Origen Ribera del Duero; y por último el vino espumoso Palacio de Bornos Brut Nature.