Miguel Salazar Madrid, 27 ABR 2026 - 18:39h.

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Antonio Rossi ha roto su silencio y ha decidido opinar sobre los ataques homófobos y de edadismo que han recibido su marido y él durante la Feria de Abril. En un vídeo que ambos subieron a sus perfiles en redes donde mostraban cómo se preparaban para la festividad, muchos internautas decidieron lanzar fuertes comentarios contra ambos. 'Parecen padre e hijo' o 'no pegan nada' son algunas de las críticas que recibieron.

El periodista deja claro que tiene "la autoestima muy alta" y que no le afectan para nada los ataques. "Me da igual personalmente, no contesto a nadie", cuenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.