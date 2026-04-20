Alexia Rivas, muy crítica con la celebración del cuarto cumpleaños de la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina: "Me parece una horterada"
La colaboradora de 'El tiempo justo' ha compartido en directo su opinión sobre la celebración, en la que no faltó de nada
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'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han tirado la casa por la ventana para que a su hija Bella no le faltase de nada en la celebración de su cuarto cumpleaños.