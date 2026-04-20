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Alexia Rivas, muy crítica con la celebración del cuarto cumpleaños de la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina: "Me parece una horterada"

Alexia Rivas, muy crítica con la celebración del cuarto cumpleaños de la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina: "Me parece una horterada"
Alexia Rivas, tajante con la celebración que Cristiano Ronaldo y Georgina prepararon para su hija Bella. telecinco.es
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han tirado la casa por la ventana para que a su hija Bella no le faltase de nada en la celebración de su cuarto cumpleaños.

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