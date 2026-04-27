Leticia Requejo destapa la reacción de Anita Matamoros a la entrevista de Makoke sobre Kiko Matamoros

Ana Carrillo 27 ABR 2026 - 18:02h.

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La entrevista de Makoke en '¡De viernes!' hablando del violento episodio que vivió durante su matrimonio con Kiko Matamoros y de los celos que salpicaron su relación ha generado muchas reacciones, entre ellas las de la única hija en común de los colaboradores de televisión, Anita Matamoros, que tiene 25 años y que es conocida por trabajar como creadora de contenido en Instagram, donde cuenta con cerca de 700.000 seguidores.

Anita siempre ha preferido estar alejada de la televisión, pero su hermano por parte de madre, Javier Tudela, sí que ha participado en varios programas de televisión hablando de su familia y estuvo en 'GH VIP 4', reality que ganó una de sus hermanas por parte de padre, Laura Matamoros, que según Leticia Requejo, es la única hermana de esa parte de la familia con la que tiene relación, porque no tiene vínculo con Lucía, Irene ni Diego Matamoros.

Requejo también ha revelado que Anita no tiene contacto actualmente con su padre, pero sí con su madre y ha desvelado qué piensa sobre la decisión de la exconcursante de 'Supervivientes 2024' de dar una entrevista hablando de su relación con el colaborador: "Hasta lo que yo sé, Anita no estaba a favor de esta entrevista".

"No quería que su madre hiciera esta entrevista y el motivo me parece, además, facilísimo de entender y es que Makoke vuelve a poner en el foco todas las miserias de este matrimonio que les han salpicado no solo a ellos dos, sino a toda la gente que convivía en esa casa, que son su hermano y ella, y no quería que todo esto volviera a salpicar a su madre", ha explicado Leticia Requejo, que ha añadido que a Anita no le gusta la idea de que le pregunten por este tema en los photocalls a los que acude como influencer.