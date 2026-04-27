Alicia Hornos, sobre el reconocimiento del Gobierno a Dolores Vázquez: "Como si le quieren dar todo el mundo para ella"
La madre de Rocío Wanninkhof habla sobre su situación actual: "Estoy en el campo, en la gloria"
Dolores Vázquez, reconocida por el Gobierno 27 años después del caso Rocío Wanninkhof
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Alicia Hornos quiere pasar página. Hace 27 años que el caso Rocío Wanninkhof generó un intenso debate en España y, ahora, el Gobierno ha reconocido por primera vez a Dolores Vázquez, que fue encarcelada sin pruebas hasta que se descubrió que Tony King era el verdadero asesino de la joven.
Vázquez ha sido reconocida en un acto de reparación hacia una de las mayores injusticias que se cometieron en este país.