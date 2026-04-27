Ana Carrillo 27 ABR 2026 - 18:47h.

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En 'El tiempo justo' se ha abordado la defensa que María José Campanario hace de su marido y padre de sus tres hijos, Jesulín de Ubrique, en las redes sociales, donde ha leído comentarios en los que le tachan de "asesino" por ser torero. Ha sido entonces cuando una reflexión de Pelayo Díaz ha hecho reaccionar a su compañera Gloria Camila, que es hija de torero, Ortega Cano.

"Si matas animales es normal que te llamen asesino", ha comentado el estilista, ante lo que la tía de Rocío Flores, muy molesta, ha apostillado: "No, si matas animales, en este caso, toros, se llaman toreros, no asesinos". Antonio Rossi se ha mostrado de acuerdo con su compañera y ha señalado que no cree correcto que se tache de asesinos a los toreros.

"¿Tú estás de acuerdo en que se llame asesino a un torero?", le ha preguntado Joaquín Prat a Pelayo, ante lo que él ha contestado: "Yo creo que estás matando a un animal así que sí, puedes ser un asesino". Gloria Camila ha saltado entonces: "Se llama profesión y se llama torero". Pero el exconcursante de 'Supervivientes 2024' no ha querido entrar en un debate con ella.

"¡Pues yo claro que voy a entrar al debate! ¡Tengo un padre torero y no te voy a permitir que tú le llames asesino!", ha replicado la hija de Ortega Cano, que se ha mostrado tajante con su compañero.