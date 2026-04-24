Lara Guerra 24 ABR 2026 - 18:56h.

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La hija de Rocío Jurado interpuso una demanda a su expareja, Kiko Jiménez a finales del 2024; sin embargo, finalmente el novio de Sofia Suescun ponía fin a esta pesadilla tras ganar el juicio contra la hija de Rocío Jurado. Ante esto, Gloria Camila no ha dudado en pronunciarse en 'El tiempo justo'.

El programa ha podido conectar desde Sevilla con la hija de la cantante, donde además de hablar sobre su acercamiento con Rocío Flores en la feria; también se la ha preguntado por la decisión del juez al desestimar el caso de maltrato psicológico.

Tras recordar esto, Joaquín Prat detalla que el propio Kiko está estudiando emprender medidas legales contra ella; a lo que Gloria asegura que "vamos a recurrir. Cuando yo hago esto, se hace un informe y se determina que hay que ir a poner esta demanda. No voy a entrar más en detalles, me mantendré en mi sitio".

Miguel Frigenti: "Kiko no va a acudir a ningún programa"

Sobre la reacción de Kiko Jiménez; el programa ha emitido sus declaraciones: "La jueza ha hecho un auto demoledor, que no ve ningún indicio de violencia de género, que en tal caso sería una relación tóxica por ambos lados". Sin embargo, Camila deja claro que "no voy a entrar en el procedimiento. Me consta que ha querido estar en un programa para hablar de esto, así que, que haga lo que quiera. Mis abogados me recomiendan recurrir".

Por otro lado, Frigenti ha podido hablar con Jiménez; quién le ha asegurado que no va a acudir a ningún programa y comenta que el juez detalla que sus problemas psicológicos serían anteriores a la relación.