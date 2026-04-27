Lita Pezo, artista invitada de Isabel Pantoja en su concierto en Perú, cuenta cómo ha sido su encuentro con la tonadillera
Lita Pezo ha comentado su encuentro con Isabel Pantoja en declaraciones a Álex Álvarez desde Lima
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Isabel Pantoja ya se encuentra en Perú para dar comienzo a su gira por América y en su primer concierto en Lima ha invitado a cantar con ella a Lita Pezo, una artista que la tomó como referente cuando comenzó su carrera y con la que se reunió a las pocas horas de llegar al país andino. Un encuentro del que ambas han presumido en Instagram y del que Lita ha hablado en 'El tiempo justo'.
La cantante peruana ha concedido una entrevista en directo a Álex Álvarez a pocas horas de subirse al escenario con la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja y ha revelado en exclusiva que la canción que van a cantar juntas en el Costa21 es 'Esta Noche', aunque ha explicado que ella se sabe el reportorio al completo de la tonadillera y que estaría dispuesta a interpretar cualquier tema.
Lita Pezo ha compartido la emoción que sintió en su encuentro con la artista a la que tanto admira y ha cantando un trocito del estribillo de 'Marinero de Luces' que ha impresionado a Joaquín Prat y al resto de colaboradores de 'El tiempo justo', que han aplaudido su interpretación del famoso tema de Isabel Pantoja.