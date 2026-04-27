Lita Pezo, artista invitada de Isabel Pantoja en su concierto en Perú, cuenta cómo ha sido su encuentro

Ana Carrillo 27 ABR 2026 - 19:32h.

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Isabel Pantoja ya se encuentra en Perú para dar comienzo a su gira por América y en su primer concierto en Lima ha invitado a cantar con ella a Lita Pezo, una artista que la tomó como referente cuando comenzó su carrera y con la que se reunió a las pocas horas de llegar al país andino. Un encuentro del que ambas han presumido en Instagram y del que Lita ha hablado en 'El tiempo justo'.

La cantante peruana ha concedido una entrevista en directo a Álex Álvarez a pocas horas de subirse al escenario con la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja y ha revelado en exclusiva que la canción que van a cantar juntas en el Costa21 es 'Esta Noche', aunque ha explicado que ella se sabe el reportorio al completo de la tonadillera y que estaría dispuesta a interpretar cualquier tema.

Lita Pezo ha compartido la emoción que sintió en su encuentro con la artista a la que tanto admira y ha cantando un trocito del estribillo de 'Marinero de Luces' que ha impresionado a Joaquín Prat y al resto de colaboradores de 'El tiempo justo', que han aplaudido su interpretación del famoso tema de Isabel Pantoja.