La rutina diaria de Eva Longoria para mantenerse en forma a los 51

Redacción Uppers 27 ABR 2026 - 19:27h.

Eva Longoria ha revelado cuáles son sus trucos diarios para mantenerse activa y con un físico tan increíble tras cumplir 50 años

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La actriz Eva Longoria siempre ha resaltado por su increíble físico, pero ahora lo hace aún más tras seguir perfecta después de los 50 años. Presume de figura, pero también de un estilo de vida saludable y ejemplar que le ayuda a mantenerse activa y a no caer en los tabúes de la edad.

Confesó cuál es su rutina en una entrevista para ‘Marie Claire USA’, pero aclara que no trata de luchar contra el envejecimiento, sino que lo hace para sentirse bien con ella misma. Y no es ningún secreto, sino que hace caso a las recomendaciones de los expertos y sigue todos ellos al pie de la letra.

Para comenzar el día se despierta al ritmo del tiempo: “Me levanto con el sol”, es decir, no madruga más de lo recomendado ni se despierta entre horas, sino que cuando amanece ella lo hace también. Esto es un hábito que favorece la regulación hormonal, mejora la calidad del sueño y optimiza los niveles de energía durante toda la jornada.

Las alarmas y las prisas por la mañana provoca que el organismo no se regule a su ritmo, sino al que nosotros mismos le imponemos por obligación, sintiéndonos estresados y cansados el resto del día. Otro de sus secretos es el ‘grounding’, es decir, caminar descalza por superficies como la tierra o el césped para conectar mejor con el ambiente.

Los dispositivos que le ayudan a controlar sus niveles

La actriz también lleva puesto el ‘oura ring’, un dispositivo que monitoriza parámetros clave como el sueño, la frecuencia cardiaca o los niveles de estrés, de esta manera ella misma puede comprobar cuáles son sus niveles y regularlos en caso de que alguno de ellos esté descompensado. Además, se da baños de agua fría que combina con luces rojas para estimular los procesos naturales del cuerpo.

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Y el entrenamiento, Eva Longoria sigue realizando su rutina física casi a diario para mantenerse activa. Combina los ejercicios de fuerza para darle a sus músculos una segunda oportunidad, aunque los años sigan pasando por ella. Esto lo combina con una alimentación saludable y equilibrada que además disfruta, es decir, que no es una obligación, sino todo lo contrario.