La rutina de la actriz Petra Martínez para mantenerse en forma a los 80 años: "No tengo problemas"

Inés Gutiérrez 28 ABR 2026 - 20:15h.

Llegar a los 80 y hacerlo bien no es fácil, Petra Martínez lo sabe y por eso se cuida

Carmen Maura, sobre la rutina física que le mantiene en forma a los 80: "Para mí ha sido un cambio enorme"

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MadridHa tenido una larga carrera en el cine y el teatro, pero ha sido gracias a la televisión que Petra Martínez ha podido ver cómo su fama iba en aumento. Ella ha sabido aprovechar su personaje en La que se avecina para hacerse un hueco en el corazón de los telespectadores, algo nada sencillo, puesto que su personaje no invita a ello.

Ha sabido emplear las redes sociales a su favor, apostando por crear una comunidad entre sus seguidores con los que puede conversar, a los que puede hablar directamente, algo que ella ha conseguido que sea algo positivo, evitando que los posibles mensajes negativos le afecten.

Quiere usar su voz para mandar mensajes que considera importantes, ya lo hizo al recoger su Premio Feroz por La vida era eso, aprovechando su discurso para hablar de la masturbación. Lo hizo completamente consciente de que era un mensaje que las mujeres de su edad tienden a callar. "En la cabeza de las mujeres de mi edad sigue existiendo esa sensación de que hay cosas de las que es mejor no hablar; y yo creo que en esta vida si hay algo maravilloso es hablar”, explicó durante una entrevista con el Diario de Mallorca.

A lo largo del tiempo ha hablado sobre su carrera, sobre su vida, sobre cómo afronta el paso del tiempo y también sobre cómo se mantiene en forma.

Petra Martínez sobre la madurez y el paso del tiempo

El tiempo pasa para todos y la actriz Petra Martínez parece tenerlo más que claro, pero ella no va a dejar que eso le impida seguir disfrutando de la vida. "La vida sigue hasta que te mueres", decía la intérprete en la citada entrevista del Diario de Mallorca, que tuvo lugar en noviembre de 2023. Así, parece que esta filosofía no es algo nuevo para ella. "Con la edad empiezas a notar que tienes menos posibilidades para hacer algunas cosas", reflexionaba. "Lo único que tienes que hacer es limitarte a las posibilidades que tienes y seguir adelante".

Es consciente de que envejecer en el momento actual es muy distinto a lo que sucedía hace unos años, "En mi barrio veo a mujeres hablando en las cafeterías, algunas dicen que están hasta las narices de los nietos... como si su vida solo fuera cuidar de los demás. Antes igual sí, ahora ya no". Ella lo tiene claro: "Las mujeres mayores estamos en un momento maravilloso".

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Ha revelado que la muerte de su marido (el actor Juan Margallo fallecía en 2025) le hizo perder el miedo a su propia muerte y también parece haberle impulsado a no dejar de aprender y seguir probando cosas nuevas. Los guiones que tiene que estudiar le ayudan a mejorar la memoria y no descartaba estudiar inglés.

La rutina de la actriz Petra Martínez para mantenerse en forma a los 80

Cuidarse es algo esencial a cualquier edad, pero conforme nos hacemos mayores, se hace más evidente que para sentirnos mejor hay que poner algo de nuestra parte. Esto es algo que Petra sabe y por eso no deja de moverse. "Soy una mujer muy activa", revelaba durante una entrevista con El País. "Con 81 años no me encuentro mal: camino 10 kilómetros al día, hago gimnasia y ayudo en lo que puedo en mi casa. Me cuido y la comida también la cuido mucho".

Su intención con esta rutina es sentirse bien, porque tiene claro que el aspecto físico no es algo que le preocupe especialmente, de hecho, llegaba a afirmar que "las arrugas me importan un pepino", aunque defiende que son "cicatrices de vida buena".

Mantenerse activo es siempre recomendable, el ejercicio físico es bueno para el cuerpo y para la mente y, en su caso, ha escogido una actividad que tiene muchos beneficios, sobre todo para la salud cardiovascular. Esos 10 kilómetros diarios podrían equivaler a unos 12.000 o 14.000 pasos, una distancia superior a la mínima recomendada de 10.000 pasos diarios.

Caminar es una actividad ideal porque no requiere más material extra que un buen calzado, ayuda a conocer el barrio y disfrutar del aire fresco y la naturaleza si se hace en exteriores, pero también puede hacerse en interiores. Los beneficios sobre la salud cardiovascular serán mayores si se hace a cierta velocidad, pero un sencillo paseo es también muy recomendable.

Fortalece el corazón y mejora el riego sanguíneo, ayuda a controlar la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, mejora la capacidad pulmonar y la oxigenación, porque durante el entrenamiento aumentamos la demanda de oxígeno, fortalece el sistema inmunitario, mejora la calidad del sueño, la postura corporal y fortalece la musculatura del tren inferior, así como las articulaciones, mientras que previene lesiones, gracias a que es un ejercicio de bajo impacto. Además, puede ayudarnos a vigilar nuestro peso.