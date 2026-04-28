Sin pruebas contra la influencer Marta Hermoso, detenida por robar 400.000 euros en un hotel: la joven mantiene su inocencia
La influencer Marta Hermoso se situó inicialmente en el foco de la investigación por robo
La investigación no ha logrado por ahora recuperar los objetos sustraídos ni consolidar pruebas concluyentes
MadridEl robo de una caja fuerte con relojes y joyas de lujo valorados en cerca de 400.000 euros en el hotel Wellington de Madrid continúa sin resolverse año y medio después de los hechos. La investigación, que en su momento llevó a la detención de cuatro personas, entre ellas la influencer sevillana Marta Hermoso, no ha logrado por ahora recuperar los objetos sustraídos ni consolidar pruebas concluyentes contra todos los implicados.
Los hechos se remontan al 28 de septiembre de 2024, cuando varios individuos accedieron a una habitación del establecimiento, situado en el barrio de Salamanca, y sustrajeron la caja fuerte de un empresario mexicano alojado allí. Según las pesquisas policiales, los autores materiales habrían sacado el botín oculto en una maleta tras abandonar la habitación.
Investigación abierta y sin avances decisivos
La Policía Nacional identificó a varios sospechosos a partir de las cámaras de seguridad del hotel. Entre ellos figuraría un hombre con antecedentes policiales que, según las investigaciones, habría coordinado el robo tras realizar labores previas de reconocimiento en el propio establecimiento.
En el marco de la operación, los agentes detuvieron a cuatro personas, incluida la influencer Marta Hermoso, a la que se situó inicialmente en el foco de la investigación. Todos ellos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial por un presunto delito de robo con fuerza.
Sin embargo, con el paso de los meses, la causa no ha experimentado avances significativos. Las piezas sustraídas siguen sin ser localizadas, y las diligencias continúan abiertas a la espera de nuevas pruebas.
La defensa niega cualquier implicación
Desde el primer momento, la defensa de la influencer ha negado su participación en los hechos. Su abogado sostiene que existe un error en la identificación y que su clienta no se encontraba en el lugar del robo, además de rechazar cualquier vínculo con el resto de investigados.
Mientras, la causa sigue su curso mientras no se descartan nuevas líneas de investigación que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar el grado de implicación de cada los investigados.