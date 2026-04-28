La influencer Marta Hermoso se situó inicialmente en el foco de la investigación por robo

La investigación no ha logrado por ahora recuperar los objetos sustraídos ni consolidar pruebas concluyentes

Compartir







MadridEl robo de una caja fuerte con relojes y joyas de lujo valorados en cerca de 400.000 euros en el hotel Wellington de Madrid continúa sin resolverse año y medio después de los hechos. La investigación, que en su momento llevó a la detención de cuatro personas, entre ellas la influencer sevillana Marta Hermoso, no ha logrado por ahora recuperar los objetos sustraídos ni consolidar pruebas concluyentes contra todos los implicados.

Los hechos se remontan al 28 de septiembre de 2024, cuando varios individuos accedieron a una habitación del establecimiento, situado en el barrio de Salamanca, y sustrajeron la caja fuerte de un empresario mexicano alojado allí. Según las pesquisas policiales, los autores materiales habrían sacado el botín oculto en una maleta tras abandonar la habitación.

PUEDE INTERESARTE Desarticulan un grupo que robó material por valor de 97.000 euros a 17 empresas en polígonos de Barcelona

Investigación abierta y sin avances decisivos

La Policía Nacional identificó a varios sospechosos a partir de las cámaras de seguridad del hotel. Entre ellos figuraría un hombre con antecedentes policiales que, según las investigaciones, habría coordinado el robo tras realizar labores previas de reconocimiento en el propio establecimiento.

En el marco de la operación, los agentes detuvieron a cuatro personas, incluida la influencer Marta Hermoso, a la que se situó inicialmente en el foco de la investigación. Todos ellos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial por un presunto delito de robo con fuerza.

Sin embargo, con el paso de los meses, la causa no ha experimentado avances significativos. Las piezas sustraídas siguen sin ser localizadas, y las diligencias continúan abiertas a la espera de nuevas pruebas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La defensa niega cualquier implicación

Desde el primer momento, la defensa de la influencer ha negado su participación en los hechos. Su abogado sostiene que existe un error en la identificación y que su clienta no se encontraba en el lugar del robo, además de rechazar cualquier vínculo con el resto de investigados.

Mientras, la causa sigue su curso mientras no se descartan nuevas líneas de investigación que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar el grado de implicación de cada los investigados.