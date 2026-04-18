Iván Sevilla 18 ABR 2026 - 19:23h.

Los presuntos ladrones usaban el dinero obtenido de la venta del material sustraído para adquirir inmuebles y vehículos en el extranjero

Entre marzo y abril, los agentes detuvieron a cinco hombres y dos mujeres de la banda, que acumulan en total 191 detenciones policiales

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BarcelonaUn grupo ha sido desarticulado recientemente por robar material a 17 empresas, cuyo valor alcanza los 97.000 euros en total, según han detallado los Mossos d'Esquadra. Actuaba en polígonos de Barcelona.

Los arrestos de los siete integrantes de la banda, cinco hombres y dos mujeres de entre 19 y 39 años, se produjeron en el marco del denominado 'Plan Kanpai'.

Están acusados de robo con fuerza, hurto y pertenencia a organización criminal. Fueron localizados entre el 20 de marzo y el 14 de abril, atribuyéndoles los presuntos delitos cometidos en varios municipios.

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Aunque, tal y como han matizado desde la policía catalana, centraron sus objetivos en la Zona Franca de Barcelona, sobre todo. Estuvieron dando sus golpes de enero a diciembre del 2025.

Hasta 191 arrestos previos entre todos ellos

Cabe destacar que, entre todos los detenidos, acumulan la friolera cifra de 191 arrestos previos, principalmente por delitos contra el patrimonio. Tenían en su poder 20.000 euros y tres vehículos que usaban para los robos.

De hecho, incluso alardeaban de la vida que llevaban o de sus beneficios obtenidos en sus redes sociales. Algunos se fotografiaban con coches de alta gama y montones de billetes.

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En sus dos primeros hechos delictivos se apoderaron de unas 20 piezas de motor que tenían dos empresas distintas, valoradas en 24.000 y 12.000 euros. Por tanto, se fijaban en objetos de alto coste.

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También en su tercer robo sustrajeron maquinaria industrial cuyo valor era de 36.000 euros. Otros elementos que se llevaron en sus acciones fueron bobinas y cables de cobre, palés e incluso artículos de colección automovilística.

Con el dinero de las ventas compraban inmuebles y vehículos en el extranjero

Tras meses de investigaciones, los Mossos descubrieron que con lo que obtenían de las ventas de todo lo que robaban compraban inmuebles y vehículos en el extranjero para después volver a introducir el dinero en el circuito legal.

Precisamente habrían adquirido como mínimo 44 automóviles que, en ocasiones, utilizaban para delinquir. Por ejemplo, usaron nueve furgonetas para varios golpes, tareas de vigilancia, carga de material y fuga del lugar.

Para que no las intervinieran, en caso de que fuesen paradas en algún control policial, se preocupaban por contratarles unos seguros temporales cuyas pólizas ponían a nombre de terceras personas, que desconocían esta práctica.

Registro en Santa Coloma de Gramenet

En distintos días, los agentes encargados del caso localizaron y arrestaron a los miembros de la banda, ya que algunos de ellos habrían viajado a su país de origen, sin encontrarse en España por lo tanto.

El 20 de marzo detuvieron a dos varones y registraron un domicilio ubicado en la localidad de Santa Coloma de Gramenet. Ya en abril fueron a por los otros cinco integrantes del grupo.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones, según han apuntado los Mossos.