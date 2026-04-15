Mabel Cupet Sevilla, 15 ABR 2026 - 13:17h.

La familia ha hecho un llamamiento para dar con el autor del robo, ya que no es el primer caso que se registra

La mujer se recupera en casa del impacto físico pero, sobretodo, del emocional

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Inmaculada Gómez, de 78 años se recupera en casa de las lesiones provocadas durante en un robo a plena luz del día en Gibraleón, Huelva. Un gran susto que no solo le ha dejado huellas visibles en el cuerpo, sino un impacto emocional más difícil de enseñar y sobretodo de superar.

Un suceso ocurrido en este municipio onubense que ha generado una gran preocupación entre los vecinos y que ha sido denunciado públicamente por su hija a través de redes sociales, con la intención de dar con el culpable.

Un robo a plena luz del día

Según el relato de su hija, Yolanda Macías, los hechos tuvieron lugar en la mañana de ayer, en torno a las 11:30 horas, cuando la víctima se dirigía, como hacía habitualmente, a la Iglesia de Santiago para asistir a la Adoración Eucarística. Fue en ese trayecto, al doblar la esquina de la calle Ríos y comenzar la subida hacia el templo, cuando fue sorprendida por la espalda por su agresor.

La mujer recibió un fuerte golpe y, acto seguido, el atacante le arrancó el bolso de un tirón, provocando su caída al suelo. “Menos mal que el bolso no lo llevaba en bandolera como lo hace habitualmente, sino la arrastra por toda la calle” nos cuenta su hija.

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Tras la agresión, y pese a encontrarse herida y ensangrentada, la mujer logró pedir ayuda. Una vecina, junto a su hija, acudió rápidamente a socorrerla y permaneció con ella hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Lesiones visibles y fuerte impacto emocional

Como consecuencia del impacto, la víctima se golpeó violentamente la cara contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones. Macías relata que cuando llegó a su casa y vio a su madre “Te entra de todo”.

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Tal y como ha explicado su hija, la mujer presenta el rostro muy afectado, con la cara deformada e inflamada, los ojos prácticamente cerrados debido a la hinchazón y la cara visiblemente desfigurada. Además de las lesiones físicas, la familia destaca el fuerte impacto emocional que ha sufrido la víctima, que, según relatan, se encuentra dolorida, asustada y con miedo tras lo ocurrido. “Ha pasado la noche bien, como ha podido, pero está muy dolorida, muy afligida y muy traumatizada” asegura Macias.

La hija ha reconocido que no le resulta fácil hacer pública esta situación, pero ha decidido hacerlo como forma de denuncia y para alertar a la ciudadanía sobre este tipo de hechos.

Posible relación con otros robos similares

El caso no sería aislado. Según la misma denuncia, el pasado viernes otra vecina y amiga de la víctima sufrió un robo de características muy similares, en una franja horaria parecida y con una descripción coincidente del agresor. Cinco días después, el mismo patrón se habría repetido. Yolanda cuenta que desde que ha hecho pública la agresión de su madre han sido muchas las personas que se han puesto en contacto con ella para contarle casos similares.

La familia advierte de que podría haber más víctimas y no descarta que se trate del mismo autor, por lo que han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a identificarlo. “Toda ayuda es importante” reclama la hija de la agredida.

Tras los hechos Yolanda cuenta que siente que “Las señoras mayores están desprotegidas” y se lamente de que si hubiera sabido que días atrás estaban ocurriendo este tipo de robos en Gibraleón no hubiese permitido que su madre saliera sola.

La descripción aportada por la vecina que socorrió a su madre señala a un joven que vestía pantalón negro y sudadera con capucha del mismo color, con la que ocultaba su rostro y que huyó en bicicleta.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Gibraleón han mostrado su preocupación ante los recientes robos, especialmente por el perfil de las víctimas, en su mayoría personas mayores que presentan una mayor vulnerabilidad y menor capacidad de defensa. Según señalan fuentes municipales, las consecuencias de este tipo de agresiones suelen ser más graves en este colectivo que en personas más jóvenes, tanto a nivel físico como emocional.

“Nos preocupa que pueda volver a ocurrir. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible y dar con el autor de los robos”, han indicado desde el consistorio, que insiste en la necesidad de actuar con rapidez para garantizar la seguridad en el municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia afectada, con la que ya ha mantenido contacto directo para ofrecer apoyo y seguimiento tras lo ocurrido. En paralelo, aseguran que se ha reforzado la coordinación entre los efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, que se encuentra investigando los hechos con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar al responsable.