Charlize Theron revela la clave para mantenerse en forma a los 50: “Me ha cambiado totalmente el cuerpo”

La rutina física de la actriz sudafricana prioriza movilidad, resistencia y tono muscular antes que volumen

Las mejores frases de Charlize Theron para vivir la vida al máximo a los 50

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Durante la promoción de la película 'Tully' hace unos años, Charlize Theron contaba que había necesitado meses para perder el peso que ganó para interpretar en aquella película a una madre desbordada. "Tu cuerpo a los 27 no es el mismo que a los 42", reconocía para subrayar que no había sido fácil recuperar su silueta. La anécdota ilustra que no hay soluciones mágicas para ponerse en forma sino mucha disciplina y constancia.

Si uno rasca más allá de la alfombra roja, lo que aparece en la Charlize Theron de 50 años es una rutina sostenida en el tiempo basada en el movimiento constante en la que el sedentarismo no tiene lugar. Para ella, el secreto está en elegir ejercicios que pueda disfrutar porque así el esfuerzo y el cansancio se llevan de otra manera.

Constancia y estrategia

Su rutina combina yoga, sesiones de cardio y deportes como el tenis, un enfoque híbrido que prioriza movilidad, resistencia y tono muscular antes que volumen. Pero hay una actividad física que es la disciplina perfecta para ella cuando busca una modalidad de bajo impacto. "El pilates me ha cambiado totalmente el cuerpo. Siempre estoy calculando mi actividad física", contaba hace años en Harper's Bazaar Australia.

Similar importancia le concede al entrenamiento de fuerza. "Me encanta cuando levanto pesas y entreno con alguien que me hace hacer cosas que nunca antes he hecho, así que es un reto constante", explicaba. En otras entrevistas ha reconocido hasta qué punto ese trabajo es acumulativo. “Para 'Atomic' tuve ocho entrenadores, cada uno aportaba algo distinto”, contaba en 'The Sun' . Esa variedad evita el estancamiento físico y reduce el riesgo de lesiones, algo clave a medida que el cuerpo envejece.

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El matiz importante es la frecuencia. Suele entrenar varias veces por semana -hasta cuatro sesiones- y mantiene actividad incluso en días de descanso. Pero siempre tiene en cuenta cuánto se mueve: "Si no me he movido mucho, no puedo comer mucho".

Alimentación metódica

De hecho, es muy metódica en cuanto a la alimentación. Su patrón dietético es mayoritariamente vegetal, con abundancia de ensaladas, zumos verdes, kale y alimentos frescos. A esto suma una estructura de seis comidas pequeñas al día, diseñada para mantener estables los niveles de energía y evitar picos de hambre.

"Cuando como saludablemente, duermo lo suficiente y no bebo alcohol, es cuando me veo mejor. Ahí es cuando estoy más feliz", admite. Lo que no significa que no se dé un capricho de vez en cuando. "Si me apetece una hamburguesa, en lugar de privarme, me comeré un cuarto de una", desvelaba a Red Magazine.

Su experiencia con el aumento de peso para determinados papeles es cosa del pasado. Las transformaciones rápidas pueden ser efectivas para la cámara, pero tienen un coste físico y mental alto. Hoy su enfoque se ha desplazado hacia la sostenibilidad y el equilibrio continuo.

La propia actriz vincula directamente su aspecto con su estado general: descanso, alimentación y actividad forman un triángulo inseparable. Su ejemplo ilustra que moverse con frecuencia, comer con criterio, evitar excesos y aceptar que el cuerpo cambia es la clave para funcionar bien a los 50.