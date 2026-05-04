El cantante Robbie Williams termina con los dientes partidos tras un sufrir un aparatoso accidente en Miami

El asunto fue subiendo de nivel en redes sociales, y sus fans se hicieron eco de lo sucedido comentando de todo en su post de Instagram

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El cantante Robbie Williams ha sufrido un aparatoso accidente en Miami que ha terminado con uno de sus dientes partido por la mitad. El cantante, que se lo tomaba con humor, publicó un post en redes sociales donde enseñaba el resultado y detallaba lo que había ocurrido.

El artista ha admitido en su post de redes sociales que dejó a su mujer, Ayda Field, sin palabras cuando vio cómo le había quedado la boca tras cepillarse los dientes: “La nueva sensación genial es que me falta medio diente”. Su mujer, aunque asombrada, se lo tomó con humor y confesó que “Ayda se rió, yo me reí”, incluso haciendo referencia a una famosa película: “Luego dijo que me parezco a ‘Dos tontos muy tontos’”.

Sin embargo, Robbie explicó que podría tardar un tiempo en arreglarse el diente, ya que su dentista está a cinco horas de vuelo: “La superestrella que me dio estos dientes nuevos están en Los Ángeles”.

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Pero lejos de quedarse ahí, el asunto fue subiendo de nivel en redes sociales, y sus fans se hicieron eco de lo sucedido, a lo que el cantante supo responderles con otra historia, con un primer plano, enseñando su “edición limitada de sonrisa”, mientras de fondo sonaba música épica. “Nuevo look verano 2026”, confesaba. Sus fans, algunos de ellos ya medio preocupados o riéndose en los comentarios del post.