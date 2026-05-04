Meryl Streep, Zendaya o Rosalía: las grandes ausencias de la gala MET, que se celebra esta noche en Nueva York

Celia Molina 04 MAY 2026 - 14:09h.

Aunque, este año, el regreso de Beyoncé ha marcado la promoción de la gala, habrá importantes ausencias en la alfombra roja

Todo lo que se sabe sobre la Met Gala 2026: del código de vestimenta a los famosos invitados y el regreso de Beyoncé

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Un año más, la noche de este 4 de mayo, Nueva York celebra el evento más importante del mundo de la moda: la gala MET. En 2025, el acto consiguió recaudar la cifra récord de 25 millones de dólares para el Costume Institute, contando con invitados de la talla de Nicole Kidman, Anne Hathaway, Shakira, Bad Bunny o Rosalía, que conquistó al público con un original vestido blanco con forma de escultura.

Este año, el código de vestimenta es 'La moda es arte' (Fashion is art), un dress code abierto a interpretaciones con el que seguro que sorprenden algunas de las estrellas confirmadas. Entre ellas, se encuentran Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sam Smith, Teyana Taylor, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Gwendoline Christie, Lena Dunham y Lisa (de Black Pink) como máxima representante del K-Pop.

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Y aunque Beyoncé haya aceptado ser la gran anfitriona de la noche, la edición de este 2026 contará con importantes ausencias que ya han sido corroboradas por la prensa. Empezando por Meryl Streep, actriz que se encuentra en plena promoción de la secuela 'El Diablo Viste deS Prada 2', otros grandes nombres que no estarán presentes en esta fiesta de la moda son: Zendaya, Rachel Zegler, Sadie Sink, Ariana Grande y Rosalía que, en los últimos años, había sido una de las estrellas invitadas con más tirón mediático.

¿Por qué no va Meryl Streep a la gala?

Aunque todas ellas han alegado compromisos profesionales como el motivo principal de su ausencia - Zendaya está inmersa en la nueva temporada de 'Euphoria' y en la promoción de la nueva película de Spiderman, 'Spider-Man: Brand New Day'-, Meryl Streep, que se encuentra en uno de los puntos álgidos de su carrera, ha declinado la invitación por no ser éste un evento "acorde con su estilo de vida".

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Quizá, hubiera sido muy acertado para su película verla este año junto a Anna Wintour, la directora de la revista Vogue que sería la representación real de su papel como la exigente Miranda Priestly.

Detrás de su decisión podría estar también el hecho de que los patrocinadores de la gala MET de 2026 no son otros que Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, a quienes se acusa de impulsar al ICE o de "explotación laboral" en Amazon, según informa la agencia EFE. El mismo medio asegura que no todo el mundo está contento con la participación del magnate en un evento seguido por millones de personas y así lo denuncian unos llamativos carteles que han proliferado en las últimas semanas en la Gran Manzana, llamando a "boicotear la Met Gala de los Bezos".

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Esta podría ser también la razón de la ausencia de Zohran Mamdani, el primer musulmán que ha conseguido el cargo como alcalde de Nueva York y que se ha postulado radicalmente en contra de las políticas contra la inmigración de Donald Trump.