A partir del mes de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia comenzará sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Los siguientes pasos de la princesa Leonor tras ser admitida en la universidad: la matrícula, los retos que enfrenta y su seguridad

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La llegada de la princesa Leonor a la universidad el próximo mes de septiembre supone mucho más que el inicio de una nueva etapa académica de la hija de los reyes Felipe y Letizia. También supondrá todo un esfuerzo para la Casa Real por mantener su seguridad en un entorno completamente distinto al que ha vivido hasta ahora la heredera al trono mientras intentan, a la vez, concederle cierta normalidad.

Aunque Zarzuela todavía no ha confirmado de forma oficial todos los detalles, la previsión es clara: la futura reina de España no estará desprotegida en su día a día universitario, del mismo modo que ya ocurrió con Felipe VI cuando cursó sus estudios siendo príncipe.

A diferencia que en años anteriores, cuando Leonor estudió en centros privados -primero en el Colegio Santa María de los Rosales en Madrid y después en el UWC Atlantic College de Gales- y su seguridad estaba, en mayor medida, garantizada, ahora el contexto es totalmente opuesto. La joven estudiará en la Universidad Carlos III de Madrid, un campus público donde el acceso es mucho más abierto y la vida cotidiana resulta difícil de controlar.

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Los requisitos que deberán cumplir los escoltas de Leonor y su 'dress code'

Este escenario obliga a que la seguridad sea mucho más discreta, casi invisible, para no interferir en la experiencia universitaria ni convertir cada desplazamiento de la princesa en un acto institucional.

Ahí entrará en juego uno de los aspectos más importantes del operativo: el código de vestimenta de los escoltas. Lejos del clásico traje oscuro con pinganillo que suele asociarse a la protección de miembros de la realeza o de figuras de especial relevancia, todo apunta a que los agentes adoptarán una estética completamente integrada en el entorno estudiantil.

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El objetivo no es solo proteger, sino hacerlo sin llamar la atención.

Según ha explicado María Manjavacas, periodista especializada en Casa Real, a la Cadena SER, la clave está en la adaptación al contexto y a la propia imagen de la persona protegida. En este caso, de la princesa Leonor. "Ellos siempre siguen el 'dress code' de la persona a la que protegen. Si el rey va al acto sin corbata, toda su protección va un poco como él. Si va formal, van formales, si va informal, van informales", manifestó.

Tratándose de un campus universitario en el que predominan los estilos relajados e informales, eso se traducirá en escoltas vestidos, en la manera de lo posible, como cualquier otro alumno.

Por ello, si la hermana mayor de la infanta Sofía acude a clase con vaqueros, zapatillas y mochila, sus escoltas harán lo mismo. Podrán estar sentados en la cafetería, caminando por los pasillos o utilizando un portátil sin levantar sospechas. Incluso se ha apuntado a la posibilidad de que algunos agentes tengan un perfil joven -posiblemente de la Guardia Civil- para facilitar aún más esa integración con el resto del alumnado.

Cabe recordar que Felipe VI, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, solía acudir en su propio coche, mientras algunos guardaespaldas le esperaban en el aparcamiento y otro acudía con él a las aulas de incógnito.

Lo que se sabe sobre su vida universitaria

Sobre su vida universitaria, lo que se sabe hasta ahora concuerda con esa intención de normalidad. Leonor cursará Ciencias Políticas en el campus de Getafe y compartirá clases, horarios y exigencias académicas con el resto de estudiantes.

Además, no se esperan privilegios especiales en el aula, más allá de las adaptaciones necesarias por su agenda institucional. Lo que se pretende es que participe como una más en la vida académica, se relacione con sus compañeros y experimente una etapa formativa lo más parecida posible a la de cualquier joven de su edad. Sin embargo, esa normalidad siempre estará matizada por su condición.

Para ser admitida, la princesa Leonor, además del DNI, ha debido de aportar una serie de documentación adicional para formar parte del proceso. Entre otros, el certificado académico de los dos últimos cursos de sus Estudios de Secundaria, una carta de motivación explicando los motivos de por qué quería estudiar el grado elegido, por qué ha escogido la UC3M y qué aptitudes y habilidades puede aportar a la universidad.