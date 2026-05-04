La foto de Sharon Stone en bikini que demuestra que sigue en forma a sus 68 años

La actriz de 'Instinto básico' lleva años desmontando la idea de que envejecer implica volverse invisible o irrelevante

Sharon Stone y su lucha contra la tiranía de la juventud: "No quiero ser una belleza sin edad"

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Hay algo tremendamente poderoso en ver a una mujer de 68 años compartir una imagen en bikini sin filtros ni retoques, sin sobrexplicaciones y con total naturalidad. Puede que no tenga tanto mérito si esa mujer ha sido una de los mayores sex-symbols del planeta. O puede que tenga incluso más si tenemos en cuenta el edadismo de una industria como la de Hollywood, obsesionada con congelar la juventud. El caso es que Sharon Stone nunca ha pedido disculpas por cumplir años, y el posado que ha compartido en sus redes sociales al borde de la piscina demuestra que sigue siendo todo un icono de feminidad y empoderamiento.

"¡El verano está a la vuelta de la esquina! Feliz viernes, queridos", escribía la protagonista de 'Instinto básico' junto a una fotografía en la que aparece con una rama en los ojos, un bikini de triángulo estampado con detalles en rojo, morado, verde y negro y una sonrisa burlona en la cara. Por supuesto, la imagen generó una oleada de admiración entre sus seguidores, que celebraban que la intérprete siga en tan buena forma y mostrándose tan auténtica con un gesto que nos recuerda que la madurez es una etapa de afirmación.

No a una belleza sin edad

Stone lleva años desmontando la idea de que envejecer implica volverse invisible o irrelevante. La imagen del bikini confirma su comodidad radical con su propio cuerpo, fruto de haber dejado atrás la mirada ajena como juez principal. "La idea de que ser joven es lo único bonito o atractivo no es cierta (...) No quiero ser una belleza sin edad", explicaba durante una entrevista con 'Shape Magazine'.

"¿Se supone que debemos sentir terror cuando nos miramos al espejo?", se preguntaba la actriz en una publicación reciente de Instagram. "¿Por qué en 2026 seguimos temiendo envejecer y ser nosotras mismas? Somos mucho más que nuestra apariencia... somos artistas, madres, hermanas, esposas, enfermeras, maestras... ¡Y la lista continúa!", añadía. El tipo de confianza que emana de Stone no se improvisa ni se compra, se construye a partir de años de vivencias, errores, aprendizajes y, sobre todo, reconciliación con uno mismo.

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Seguir amando tu cuerpo

"Mucha gente se rinde cuando envejece. Dejan de lado su cuerpo porque se está derrumbando o porque piensan: ‘Mi cuerpo ya no me define’. Pero hay que seguir amando tu cuerpo", aseguraba en una entrevista en 'The Times' en la que reflexionaba sobre cómo asume ella el paso del tiempo y la importancia de cuidarse y aceptarse a una misma. "Antes tenía unos brazos preciosos, y ahora son fuertes y vistosos, como las alas de un ángel”, contaba en 'Harper's Bazaar' para ilustrar cómo la flacidez que puede formarse en los brazos puede ser hermosa.

Si en su juventud Sharon fue un icono de belleza, ahora se ha convertido en algo más complejo y duradero, un referente de cómo habitar el tiempo con inteligencia y sin miedo. Más años vividos, más experiencia, más sabiduría para cuidar el cuerpo como se merece. "Las personas que se avergüenzan de envejecer son simplemente estúpidas y desagradecidas", zanjaba.