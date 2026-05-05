Catherine Deneuve se sincera sobre la pérdida de su hermana hace casi 60 años: “Aún no me he recuperado”

Redacción Uppers 05 MAY 2026 - 11:10h.

Su hermana, la también actriz Françoise Dorléac, falleció a los 25 años en un accidente de tráfico en Niza

Catherine Deneuve y su León en Venecia: "No soy una sex symbol"

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Decir el nombre de Catherine Denueve es invocar una idea particular del cine, de Francia y de sofisticación inquebrantable. A sus 82 años, la mirada gélida que fascinó a Buñuel y Polanski sigue demostrando que el misterio, cuando es auténtico, no tiene fecha de caducidad. Pero debajo del icono hay un ser humano con heridas que nunca llegaron a cicatrizar, como la que acaba de confesar en un programa de entrevistas en la cadena France 2 titulado Rencontres du Papotin.

Deneuve reveló en ese espacio que su mayor dolor sigue siendo la tragedia de su hermana, la actriz Françoise Dorléac, fallecida en 1967 a los 25 años de edad. Con ella protagonizó el musical 'Las señoritas de Rochefort', de Jacques Demy, pero murió cuatro meses después de su estreno, tras un accidente de tráfico cerca de Niza. La protagonista de 'Belle de jeur' aún no se ha recuperado de aquello.

"La verdad es que no. Fue hace mucho tiempo, pero sí, todavía sueño con ella. Me sentí muy feliz de compartir esos meses con ella, porque la perdí al año siguiente”, admitía con expresión triste. Deneuve la recuerda como una joven "apasionada por su trabajo y su vida. Tenía una energía enorme".

Para muchos, Dorléac era un diamante en bruto que de haber seguido adelante con su carrera podría haber alcanzado cotas de éxito muy elevadas. Por ejemplo, el cineasta François Truffaut le dedicó una sentida carta de despedida tras su fallecimiento, publicada en Cahiers de Cinéma en 1968.

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Un amigo, no un amante

La conversación también ahondó en aspectos íntimos poco conocidos de Deneuve, como su relación con Serge Gainsbourg. La actriz negó que hubiera un idilio entre ellos, aunque ella "le quería mucho. Era muy frágil". Explicó que había rodado con él -la película 'Je vous aime'- "en un momento muy difícil de su vida, porque se estaba separando de su pareja [Jane Birkin]". "Era un amigo, no un amante", zanjaba.

"Segura" de ser una buena abuela

Preguntada por si fue una buena madre, la protagonista de 'Repulsión' contestaba sin contestar: "Un psicólogo que conoce a muchas mujeres y niños solía decir: 'Una madre, aunque sea buena, buena o mala, nunca será exactamente lo que tú deberías haber hecho". De lo que sí que está segura es que es una buena abuela para sus cinco nietos. “No tenemos las mismas responsabilidades, así que sí, creo que soy una buena abuela”, concluía.