Julia Gutiérrez Caba (93 años), sobre la melancolía de la vejez: "Soy consciente de que se acerca el fin"

Inés Gutiérrez 01 MAY 2026 - 20:00h.

Julia Gutiérrez Caba forma parte de una gran saga de artistas. El relevo lo toma su sobrina, Irene Escolar

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MadridLa interpretación corre por las venas de Julia Gutiérrez Caba, una actriz de las de toda la vida. Esta es una expresión que a ella le encaja especialmente bien, no porque su estilo interpretativo sea anticuado, sino porque lleva prácticamente toda la vida dedicada a su profesión, rozaba la veintena cuando debutó en el teatro y fue sobre las tablas donde forjó su carrera durante muchos años.

A pesar de eso, actualmente la mayor parte de las personas la conoce por su paso por la televisión, Julia formó parte del reparto de Los Serrano, interpretando a la abuela (por parte de madre) de la pintoresca familia. También ha participado en Águila Roja o Estoy vivo, una de sus últimas interpretaciones en este formato. Poco a poco se ha ido retirando de la interpretación, algo que ella misma vaticinaba desde 2014 que pronto pasaría, consciente de que encara la última etapa de su carrera y de su vida.

Julia Gutiérrez Caba: "Soy consciente de que se acerca el fin"

"Nunca antes he estado encima de un escenario en el Festival de Almagro, por eso recibir este premio en el Corral de Comedias me produce una inmensa satisfacción, pero al mismo tiempo una enorme melancolía, pues soy consciente de que se acerca el fin, no solo de mi carrera profesional como actriz que tengo bastante apartada, sino sobre todo de mi vida en el mundo", decía la actriz en el año 2014 al recoger el premio Corral de Comedias en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

A pesar de que ya en ese momento parecía plantearse el retiro, todavía le quedaba bastante carrera por delante, porque en el año 2021 todavía participaba en algún proyecto televisivo extra. Tras pasar toda la vida trabajando en el sector, sacando proyectos adelante incluso en los momentos en los que eso no era nada sencillo, con el tiempo la actriz ha tenido que enfrentarse al paso del tiempo y lo que supone, al cansancio propio de la edad que le impedía seguir llevando los ritmos de trabajo habituales.

"Empecé de dama joven y ya he de representar papeles de abuela", decía en 2019 durante el Festival de Málaga en el que premiaron toda su trayectoria, haciendo un buen resumen de lo mucho que ha cambiado su carrera con el paso del tiempo, igual que ha cambiado ella.

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En 2020 también recibió el Premio Feroz de Honor junto con su hermano Emilio. Reconocimientos que recibió por toda su carrera, algo que ella misma señalaba en una entrevista con Efe, que era un claro signo del paso del tiempo. "Te ponen en la realidad porque te hacen ver que te lo dan a tu vida, no por un trabajo, y que es un ciclo que se acaba. El mejor reconocimiento, no obstante, sigue siendo el que la gente te dé las gracias por la calle por las cosas que hiciste y ellos vieron".

¿Quién es Julia Gutiérrez Caba?

"Yo no puedo entender a los actores que no han hecho teatro. Hay un tipo de actor, al que llaman animal cinematográfico por su fotogenia o por su relación con la cámara, que 'a lo mejor no lo necesita', pero muchas de las grandes estrellas de Hollywood fueron y son gente que surgió del teatro. El teatro, a mi modo de ver, es básico", dijo en ABC Cultura.

Su pasión por el teatro no hace que ame menos otros sectores. "Me gusta estar en televisión, porque te da la oportunidad de trabajar junto a gente joven y vas recogiendo cosas que ignoras, porque los jóvenes nos enseñan mucho. Reflejan cosas nuevas para muchos veteranos", reflexionaba en una entrevista recogida por ABC, donde reconocía que el teatro es su gran pasión, pero hay muchos proyectos interesantes en otros sectores.

El teatro fue donde comenzó su carrera, aprendiendo desde abajo ("era la única escuela que había; escuchar y ver a las primeras figuras, hasta que te daban un papel con frase") y esperando que llegara su gran oportunidad. Una que estaba claro que tarde o temprano llegaría porque el talento le corre por las venas.

Julia Gutiérrez Caba forma parte de una de las sagas familiares de intérpretes más importantes del país. Es hija de los actores Emilio Gutiérrez e Irene Caba Alba, hermana de Irene y Emilio Gutiérrez Caba y tía de Irene Escolar. Debutó en 1951 en Las Palmas de Gran Canaria, con la compañía de Catalina Bárcena, en Mariquilla Terremoto. Desde entonces, el teatro ha sido su mejor refugio.

En lo personal, Julia siempre ha sido una mujer muy discreta, se casó en 1964 con Manuel Collado Álvarez, quien también formaba parte de una dinastía artística y que terminó siendo director. Juntos tuvieron su propia compañía de teatro, que finalmente tuvieron que cerrar tras intentar sobreponerse a malos momentos. La pareja, que nunca tuvo hijos, separaba sus caminos en el año 2009 con la muerte de Manuel.