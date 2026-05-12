Penélope Cruz: "Cumplir 50 años es algo importante y hermoso. Significa que estoy aquí y estoy sana"

Inés Gutiérrez 12 MAY 2026 - 20:15h.

Penélope Cruz lleva toda la vida siendo preguntada por cómo afronta el paso del tiempo, pero no es algo que le preocupe

La vida de Penélope Cruz, llena de triunfos, pero demasiado acelerada: "No recuerdo ni la mitad de cosas"

Compartir







MadridCumplir 50 años es un momento importante para muchas personas, un hito invisible que para muchos supone un punto de inflexión. Penélope Cruz lo alcanzó hace un par de años y lo hizo con la clara intención de continuar viviendo la vida como lo había hecho hasta el momento, porque para ella, si bien llegar al medio siglo de vida fue algo importante, vivir cada día fiel a su manera de ver el mundo lo es más.

Como actriz es consciente de la importancia que tiene la imagen en una profesión como la suya, sin embargo, Penélope Cruz parece tener clara la manera en la que ella quiere ir cumpliendo años, que es abrazando el paso del tiempo y haciéndolo de la manera más natural posible. Envejecer no es para ella algo que sea necesario evitar, sino un paso más en el aprendizaje que supone la vida. Cumplir 50 años para ella fue una manera de afirmar que sigue viva.

PUEDE INTERESARTE El increíble antes y después de Penélope Cruz y sus inicios en la televisión

Penélope Cruz sin miedo a envejecer: "Significa que estoy aquí y estoy sana"

La importancia que se le da a la edad y envejecer no es algo nuevo para Penélope Cruz, ella misma se encargaba de señalar durante una conversación con la actriz Gwyneth Paltrow para Interview que era algo bastante habitual en su vida. "Los periodistas llevan preguntándome desde que tengo 22 si tengo miedo a envejecer. Es una locura de pregunta para alguien de 22 años, e igualmente para alguien de 42. Me niego a contestar".

Un sentimiento que se hizo más intenso tras el nacimiento de su primera hija. "Algo cambió cuando di a luz a mi hija. Comencé a plantearme: ‘A ver, estamos en 2017, ¿por qué tenemos que seguir hablando de esto las mujeres?’. Es una locura y ese sentimiento no hizo más que amplificarse cuando me convertí en madre".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde que era muy joven ha tenido que enfrentarse al 'temor' a envejecer, o por lo menos reflexionar sobre lo que podría suponer para ella, en su vida y profesión, hacerse mayor, madurar, cambiar. Una vez que llegó el momento, no parece que haya sido algo que le haya sentado especialmente mal, cumplir 50 para ella fue casi un regalo en sí mismo.

"La gente me pregunta sobre la edad desde que tenía veintitantos. Me molestó más entonces que ahora, ahora tiene más sentido hablar de cumplir 50 años", confesó para ELLE UK poco antes de cumplirlos (lo que pasó en abril de 2024). "Es algo enorme y bonito, y realmente quiero celebrarlo con todos mis amigos. Significa que estoy aquí y estoy sana, y es un motivo para hacer una fiesta".

Penélope se ha mostrado feliz de cumplir años por lo que ello supone, porque implica seguir viva y estar sana, algo para lo que también pone de su parte, siguiendo una dieta saludable con alimentos orgánicos, evitando beber y fumar y haciendo ejercicio físico, como el Bikram Yoga, que se ha convertido en una de sus actividades preferidas. También porque entiende envejecer como parte de la vida, un proceso natural que acepta y contra el que no tiene intención de luchar.

"Nunca he mentido sobre mi edad", decía la intérprete en una entrevista recogida en el libro The Anti-ageing Beauty Bible, de Josephine Fairley y Sarah Stacey. "Las actrices que admiro son mujeres que no han luchado contra el envejecimiento, sino que lo han abrazado, como Sophia Loren o Audrey Hepburn". Esta parece ser también su máxima, mostrando casi siempre su imagen más natural, con poco maquillaje, salvo cuando la ocasión lo amerita y, sobre todo, cuidándose para sentirse lo mejor posible. Gracias a este modo de ver la vida, Penñelope sigue cumpliendo metas, alcanzando etapas y disfrutándolas todas al máximo.

Cómo afrontar la llegada de los 50 años

Hay ciertos cumpleaños que pueden ser considerados como hitos personales que hacen que las personas se replanteen ciertas cosas de su vida. Sucede a los 30 años y, aunque no parece ser el caso de Penélope Cruz, también es habitual a los 50 años, una etapa que invita a reflexionar, revisar logros, errores y sueños pendientes. Por eso no es raro que muchas personas sufran lo que se conoce como 'crisis de los 50'.

No siempre es igual y no todo el mundo pasa por ella, pero en los casos positivos, suele manifestarse con decisiones impulsivas, necesidad de replantearse las cosas, sensaciones de ansiedad o irritabilidad o sentimientos de insatisfacción con la vida. Lo mejor para que esto no pueda con nosotros es rodearnos de nuestros seres queridos y cuidar la salud, física y mental. También aceptar esos cambios, relajarnos, estar abiertos a nuevas experiencias y disfrutar el presente.

En caso de sentir que es demasiado, siempre es recomendable buscar ayuda profesional que nos ayude a obtener las herramientas que necesitamos.