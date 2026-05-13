Así está a los 53 el niño de ‘El resplandor’: dejó el cine y hoy es profesor

Redacción Uppers 13 MAY 2026 - 23:08h.

Danny Lloyd, el actor que un día interpretó al niño de ‘El resplandor’, dejó el mundo del cine para dedicarse a la enseñanza

De actor a profesor de biología: la vida actual de Danny Lloyd, el niño de 'El Resplandor' de Kubrick

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Danny Lloyd, conocido por su papel en la película ‘El Resplandor’, dirigida por Stanley Kubrick, no se imaginaría cuando solo tenía ocho años que esa etapa famosa pasaría a la historia y que se dedicaría a enseñar a otros niños en Kentucky, donde hace una vida muy normal desde hace unos años.

Cuando apenas era un niño Danny Lloyd interpretó a Danny Torrance en la película que fue todo un taquillazo en 1980, pero a diferencia de otros actores infantiles su trayectoria no despegó más allá de eso, fue muy breve y cuando era plenamente consciente de lo que quería hacer con su vida se alejó de los estudios de cine.

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De hecho, recuerda esa etapa como una especie de trauma ya que nadie le explicó que el niño estaba grabando una película de terror. Todos le dijeron que iba a hacer de un niño con una familia que iba a un hotel normal. Tras el estreno y el gran éxito de la película hizo algunas audiciones para otros proyectos, pero no le cogieron en ninguna.

Vive en Kentucky donde se dedica a la enseñanza

En 1982 participó en una producción televisiva relacionada con G. Gordon Liddy, pero fue la última vez que trabajó en algo relacionado con el foco mediático. A los 14 años tomó la decisión definitiva de dejar su carrera como actor y dedicarse a la enseñanza en Kentucky, donde trabajó y completó su formación académica.

Es profesor de Biología y ha trabajado en Elizabethtown Community and Technical College. Aunque su vida pasada no ha pasado desapercibida, mucha gente que le ha conocido como un hombre normal, profesor de sus hijos no sabían que él dio vida al niño que se hizo tan famoso en una película hace décadas.