Noelia Tobías 14 MAY 2026 - 16:39h.

El Palacio del Elíseo está más que acostumbrado a los 'affaires' de los jefes de Estado que lo han habitado

El mensaje de la actriz Golshifteh Farahani con Macron que pudo provocar la bofetada de Brigitte: "Tenían una relación platónica"

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El periodista Match Florian Tardif ha publicado en su libro 'Una pareja (casi) perfecta' el posible origen de la bofetada que Brigitte Macron dio al presidente francés al bajar del avión oficial en Vietnam y cuyas imágenes dieron rápidamente la vuelta al mundo.

La culpable sería la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, que habría recibido un mensaje de Macron en el que le decía que es muy bella y Brigitte, al leerlo, le habría soltado la bofetada. La caja de los truenos se ha abierto en el Elíseo, un palacio, por cierto, más que acostumbrado a los 'affaires' de los jefes de Estado que lo habitan.

En el 2014, una revista cazó al presidente François Hollande con la actriz Julie Gallet, mientras mantenía una relación oficial con una periodista. Sus viajes en moto para verla fueron objeto de burla en la prensa. Años antes, Nicolás Sarkozy se divorció de la mujer con la que llegó al palacio presidencial y se casó con la modelo y actriz Carla Bruni.

Aunque uno de los episodios más polémicos fue protagonizado por François Mitterrand, quien mantuvo durante años una segunda familia en secreto. Y poco antes de morir se hizo pública la identidad de una hija extramarital que el propio Estado protegió durante décadas.