El altar en homenaje a Sandra Peña ha aparecido vandalizado con pintadas en las fotografías y banderas de fútbol instaladas

La petición de la madre de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó, en el Día del Acoso Escolar: "No podemos mirarlo de lado"

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SevillaIndignación en Sevilla tras conocerse la vandalización del altar improvisado en memoria de Sandra Peña, la adolescente de tan solo 14 años que se suicidó hace unos meses tras sufrir, presuntamente, acoso por parte de compañeras de clase.

Según ha informado en exclusiva 'El Español', el altar que se instaló en los bloques de piso de la calle sevillana de Rafael Laffón, zona en la que vivía la menor, ha aparecido con pintadas. Los mensajes, las fotografías y los detalles que dejan los familiares, amigos, compañeras de fútbol y vecinos de Sandra Peña llevan semanas sufriendo estos actos vandálicos, según denuncia el medio de comunicación anteriormente citado.

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Los actos vandálicos contra el altar de Sandra Peña

En concreto, el altar improvisado para rendir homenaje a la adolescente víctima de acoso escolar ha aparecido en los últimos días vandalizado con pintura roja y negra el rostro de la menor y algunas frases escritas.

"Según cuenta un testigo presencial de estos hechos, son algunos padres de los alumnos del centro en el que estudiaba Sandra, el Irlandesas de Loreto, quienes se han encargado de limpiar el altar, puesto que se trata de cartulinas plastificadas y la pintura se puede borrar con acetona", recogen desde 'El Español'.

Además, el medio de comunicación anteriormente citado ha asegurado que tuvo que ser la madre de la propia Sandra Peña la que en los últimos días tuvo que retirar la bandera del Betis -club del que era aficionada la menor- y la camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba la joven tras aparecer vandalizadas con pintura blanca.

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Los distintos homenajes a Sandra Peña

Hay que recordar y que destacar que, desde que se produjese esta trágica muerte, los actos de homenaje a Sandra Peña no han cesado. Uno de ellos lo protagonizó la hermandad del Cerro del Águila de Sevilla en su salida procesional del Martes Santo.

Los padres de Sandra Peña asistían a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores a la salida de la corporación. Visiblemente emocionados se situaban junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la primera levantá a Nuestro Padre Jesús de la Humildad. Este momento fue dedicado las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y a la memoria de la menor.

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No fue la única levantá en homenaje a Sandra Peña durante la Semana Santa 2026. El capataz del palio de Nuestra Señora de los Dolores, Juan Antonio Guillén, también dedicaba la llegada de la dolorosa al palquillo de autoridades de la plaza de la Campana en memoria de la menor fallecida y de todas las personas que "sufren bullying".

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.