Yolanda Benítez 13 MAY 2026 - 21:58h.

La famosa bofetada pudo tener su origen en una conversación del presidente con la actriz franco-iraní

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La famosa bofetada de la primera dama francesa, Brigitte Macron a Emmanuel nada más aterrizar en su visita oficial a Hanoi, Vietnam, pudo tener su origen en una conversación del presidente con la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, según revela en su libro 'Una pareja (casi) perfecta' el periodista de Paris Match Florian Tardif.

La actriz, expulsada de Irán por rodar con Leonardo DiCaprio y posar sin velo, se ha convertido en la pesadilla del régimen iraní y en la musa del cine independiente francés. Tiene una vida tan intensa que los piropos de Emmanuel Macronson, probablemente lo menos peligroso a lo que se ha enfrentado, y uno de esos piropos provocó la escena del avión en Vietnam.

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Según el periodista, Brigitte vio el mensaje en el móvil a la actriz. "Son hechos, tenían una relación platónica y se escribían mensajes que fueron muy lejos", explica el periodista.

Detrás del bofetón, un breve mensaje, eres muy hermosa. Brigitte lo leyó y perdió los nervios porque el mensaje era corto, pero el intercambio romántico entre su marido y la actriz duraba ya varios meses y fueron muchos los mensajes, algunos muy explícitos.

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Brigitte ya había soportado los rumores de Emmanuel con el joven y atractivo Mathieu Galet, presidente del gigante de la radio gala. El Elíseo calificó entonces el bofetón de complicidad, aunque ella se negó a tomarle el brazo. Después de esto, Macron va a necesitar mucha complicidad de Brigitte con las terceras potencias.