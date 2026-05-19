Claudia Barraso 19 MAY 2026 - 20:11h.

Meghan Markle ha publicado unas fotografías de su boda que no habían salido a la luz en su perfil de Instagram

Meghan Markle publica en Instagram la foto más íntima y cercana con su marido y dos sus hijos por Navidad

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Meghan Markle ha querido dedicar un emotivo homenaje a su marido, el príncipe Harry con motivo de la celebración de su octavo aniversario de boda. La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram unas fotografías del día de su boda que hasta ahora no habían salido a la luz.

La boda en aquel entonces no fue muy mediática, de hecho, la pareja intentó mantener su noviazgo en privado y lo mismo hicieron con su boda pese a ser uno de los momentos más importantes de la Casa Real. La llegada de Meghan a la familia real británica generó una polémica por el pasado poco diplomático de la actriz estadounidense y que acabó con la salida del matrimonio para mudarse a California.

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Aunque fue un paso difícil para ambos que tuvieron que luchar contra la polémica que se generó en Reino Unido, Meghan ha querido recordar este día con unas fotografías que ha publicado en su perfil de Instagram añadiendo “Un día como hoy hace ocho años” y un emoticono de un sol. La primera imagen que ha elegido es una de los dos, con los trajes de la boda mirándose de una manera muy tierna y enamorada.

Su historia de amor desde entonces

Y es que a pesar de los problemas familiares que tuvieron que afrontar, su amor no quedó aislado y se ha hecho más fuerte. Ahora disfrutan de su vida en Estados Unidos junto a sus dos hijos y con una mínima relación con la familia real, presentándose a los actos imprescindibles.

Meghan recuerda este día como un día feliz, o así aparecía en todas las fotografías, sonriente y mirando a su marido y pudiendo disfrutar de el día en el que decidieron darse el ‘sí quiero’. Las tres últimas fotografías son del momento en el que el príncipe Harry pronunciaba su discurso de boda bajo la atenta mirada de Meghan y de los cientos de personas que acudieron a este evento.

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La última fotografía es la más emotiva, el momento en el que se dieron un beso tras escuchar las palabras del hijo pequeño del rey Carlos III. Han pasado ocho años desde que Meghan y el príncipe Harry dieron el paso oficial en su relación y organizaron la boda que más polémica generó, pero que más disfrutaron ya que pudieron celebrar por fin públicamente su amor.