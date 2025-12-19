Claudia Barraso 19 DIC 2025 - 18:06h.

Meghan Markle ha publicado una foto con el príncipe Harry y sus dos hijos en su perfil de Instagram por Navidad

El príncipe Harry y Meghan Markle han publicado una fotografía, hasta ahora la más íntima y reveladora, de sus dos hijos, Archie y Lilibet. Esta imagen ha servido como felicitación navideña de la familia a través del perfil de Instagram de la duquesa de Sussex, que publicó este mismo viernes.

En la imagen aparece el príncipe siendo abrazado por su hijo Archie, al que coge cariñosamente mientras le acaricia la cara y Meghan posando su frente sobre la de su hija Lilibet. Se encontraban en plena naturaleza, rodeado de planteas verdes y árboles en mitad de un puente de madera muy pequeño, como si se tratase de una atracción de cuento para los niños. El matrimonio iba en conjunto con sus hijos, con tonos suaves y pastel. Por un lado, padre e hijo llevaban camisas, con pantalones de azul oscuro y zapatos del mismo color, mientras que madre e hija llevaban vestidos.

Aunque a los pequeños no se les puede ver la cara, sí que dejan ver más el rostro de Archie, es la fotografía más íntima y cercana que han publicado de la familia al completo. Hasta ahora, los duques solo habían dejado ver a sus hijos a lo lejos o de espaldas. Sin embargo, esta Navidad han querido tener un tierno gesto con sus seguidores mostrando el lado más cariñoso y personal. Lo más curioso de la fotografía y en lo que más se han fijado muchos seguidores es en el cabello de sus hijos, quienes han heredado el pelirrojo tan característico de su padre.

Una bonita estampa familiar

El medio ‘People’ ha confirmado que la fotografía fue sacada en su jardín de la casa familiar de Montecito, en California. No es la primera vez que muestran este fondo de encanto. Meghan Markle publicó un post en el mismo puente con su hija en una anterior ocasión. Cada vez, son más ocasiones las que Meghan y Harry deciden enseñar a sus hijos en redes sociales y presumen de una bonita estampa familiar.

"Felices fiestas. De parte de mi familia a la tuya", ha puesto Meghan Markle en el post que ha publicado para felicitar la Navidad a todos sus seguidores. Aunque ha desactivado los comentarios del post, ha recibido muchos 'likes' en cuestión de pocas horas.