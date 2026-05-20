Bad Bunny y Zara presentan 'Benito Antonio': 150 piezas inspiradas en el artista

Bad Bunny asistió a la Met Gala el 4 de mayo, llevando uno de los diseños desarrollados por Zara

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Bad Bunny y Zara presentan la colección 'Benito Antonio', 150 piezas que estarán disponibles a nivel mundial a partir de este jueves en la web zara.com y en tiendas seleccionadas de alrededor del mundo, según ha informado Inditex en un comunicado.

La colección ha sido creada junto al director creativo del artista puertorriqueño, Janthony Oliveras, partiendo de la visión propia de Benito y reflejando cómo el cantante siempre ha vestido "sin esfuerzo aparente, con expresión propia y completamente fiel a sí mismo".

Según Oliveras, cada prenda nueva creada se inspira en el estilo actual del artista

Parte de la colección ya ha sido expuesta al público durante la 'Super Bowl' del 8 de febrero en el medio tiempo ante más de 100 millones de espectadores, evento en el que el Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino masculino en encabezar el show, llevando looks exclusivos desarrollados en colaboración con Zara.

Asimismo, Bad Bunny asistió a la Met Gala el 4 de mayo, llevando uno de los diseños desarrollados por Zara. Luego, el 16 de mayo, Zara transformó la tienda de Plaza Las Américas en San Juan, en Puerto Rico, en un espacio pop-up exclusivo, dándole a Puerto Rico la primera oportunidad de vivir la colección en persona, antes que el resto del mundo, en donde el artista hizo una aparición sorpresa.

La identidad visual de la colección fue desarrollada junto a M/M Paris en colaboración directa con Benito y la campaña fue fotografiada en Puerto Rico por Stillz, responsable de algunos de los momentos visuales "más icónicos" de la carrera de Benito.