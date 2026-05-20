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Bad Bunny tendrá figura en el Museo de Cera de Madrid con el mayor nivel de "precisión y realismo"

El cantante Bad Bunny
El cantante Bad Bunny contará con una escultura en el Museo de Cera de Madrid. Europa Press
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El Museo de Cera de Madrid incorporará en breve una figura de Bad Bunny a su colección, según ha comunicado la entidad este miércoles.

El cantante puertorriqueño, "uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual", señalan desde la institución, es una de las incorporaciones "más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana".

Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de "precisión y realismo".

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Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny. Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.

Se da la circunstancia de que el cantante tiene previsto actuar en el Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y ocho fechas más en junio. 

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