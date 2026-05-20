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BarcelonaLa detención de Jonathan Anic, hijo del fundador de Mango, y su puesta en libertad tras pagar un millón de euros de fianza revolucionaba la actualidad nacional e internacional durante la jornada del martes 19 de mayo. Las contradicciones de Jonathan Andic y la mala relación con su padre, han hecho que la jueza encargada de la investigación le señale como responsable de su muerte. En el auto consultado por 'Informativos Telecinco' y emitido por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, en Barcelona, la magistrada ve indicios de "una participación activa y premeditada" por parte del hijo del fundador de Mango, Isak Andic, fallecido en trágicas circunstancias el 14 de diciembre de 2024 en las Cuevas del Salnitre de Collbató, Montserrat, al precipitarse por un barranco a más de 100 metros de altura mientras hacía senderismo con la única compañía de su primogénito.

A través de un informe elaborado por la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos d'Esquadra, la jueza ha apuntado en el auto que para conseguir una pisada similar a la hallada en el accidente en el que murió el fundador de Mango es "es necesario que se haga como mínimo cuatro veces en los dos sentidos". Por eso, la magistrada apunta a una acción que debe ser "deliberada, ejerciendo presión en el suelo".

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Un camino que no presenta una exposición de caída

En el informe mencionado, los agentes de los Mossos d'Esquadra realizaron un total de 10 simulacros en los que constataron que, para llegar a conseguir una marca en el suelo similar a la hallada en el punto en el que cayó Andic, es necesario que se haga como mínimo "cuatro veces en los dos sentidos", realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás.

Los investigadores sostienen que para realizar esa marca con la suela de unas zapatillas como las que llevaba el finado se tiene que realizar la acción de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, pues "realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón, no se puede generar una pisada como la localizada el día de los hechos".

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El informe además pone de manifiesto, según la jueza "que es un camino que no presenta ninguna dificultad, y no es necesario un calzado especifico, se trata de un camino que no presenta una exposición de caída, excepto el punto concreto donde se producen los hechos".

Además, el auto reitera a través de las investigaciones de los Mossos que "después de repetir cuatro veces la acción de generar la pisada frotamiento fuertemente con la suela de las bambas, se concluye, que realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón, no se puede generar una pisada como la localizada el día de los hechos".

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Las contradicciones de Jonathan Andic en sus declaraciones

En el auto, la jueza señala diversas contradicciones en las declaraciones prestadas por Jonathan Andic los días 14 (día de la muerte del empresario) y el 31 de diciembre de 2024, ya que en la primera declaró que se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre, este se paró a hacer fotografías y no lo tenía a la vista, y mientras caminaba escuchó un ruido y vio un cuerpo rodando entre los matorrales, escuchando un fuerte golpe y un gemido de dolor.

En la segunda declaración afirmó que tenían la costumbre de hablar cuando paseaban juntos, que ese camino lo habían hecho unas dos semanas antes y que su padre hizo uso del teléfono a principio del recorrido, pero no volvió a ver que lo utilizara y, además, explicó que la relación con su padre era muy buena tras asumir una mayor responsabilidad en la empresa en 2015. No obstante, la magistrada apunta que es poco probable que si iban caminando juntos, "no lo viera caer".

En la línea de las contradicciones, el hijo del fundador de Mango manifestó que hacía una dos semanas que había realizado el mismo recorrido y las pruebas de localización de su vehículo demuestran que fue al lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, contradiciendo así su versión.

"La obsesión" de Jonathan Andic por el dinero, según la jueza

Sobre la relación personal con su padre, la jueza considera que, gracias a la corroboración de diversos testigos, en 2015 sí que se produjo una crisis a nivel profesional, personal y familiar, sobre todo con su padre, que apartó a Jonathan de la empresa para volver a dirigirla él mismo. A pesar de que el investigado por el presunto homicidio declaró no tenía desavenencias con su progenitor, el análisis de los mensajes de WhatsApp demuestran lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación "la obsesión" del hijo por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que su padre se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con él.

A mediados de 2024, Jonathan fue conocedor de que su padre tenía intención de cambiar el testamento creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas, y en ese momento se produjo un cambio notable en su comportamiento, ya que pretendió reconciliarse y reconoció que su actitud con el dinero no era la correcta. En este sentido, y en un intento de reconciliarse con su hijo, Andic aceptó la excursión que su hijo le propuso para hablar los dos solos.

Las lesiones descartan "que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo", según la jueza

Por último, la jueza concluye el auto con este resumen de afirmaciones sobre el acusado: "La mala relación del hijo con el padre; la existencia de un posible móvil económico con la creación de la fundación; una planificación y estudio previo del lugar de los hechos; un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída; las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad".

Y añade: "Las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo; la obsesión del investigado por el dinero; la manipulación emocional sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos; haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre; encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida".