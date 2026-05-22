Redacción Uppers Europa Press 22 MAY 2026 - 15:33h.

La actriz revela el angustioso episodio que sufrió rodando una de las escenas clave de la nueva películas de los Javis

Los Javis y su 'Bola negra', 20 minutos de ovación en Cannes: así queda el ranking con Almodóvar y Sorogoyen

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Penélope Cruz rodó parte de sus escenas en 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi recibida en el Festival de Cannes con una larga ovación de 20 minutos, pensando que podía tener un aneurisma cerebral. La anécdota ya la reveló semanas atrás en una entrevista en 'El País', pero ahora ha compartido el angustioso episodio en rueda de prensa para ejemplificar la intensidad emocional que a veces si vive en los rodajes.

La de Alcobendas recibió el diagnóstico cuando estaba a punto de grabar una secuencia clave caracterizada como la cupletista Nené, cantando subida a un tanque rodeada de soldados. "Cuando estábamos a punto de salir, me estaba poniendo la peluca y me llamó el doctor y me dijo: 'una cosa, la prueba del otro día, creo que tienes un aneurisma cerebral", narraba la oscarizada actriz.

El médico le aseguró que podía continuar con el rodaje, pero que tendría que volver a hacerse unas pruebas en unos días para confirmar o descartar la sospecha. Tras el shock inicial ("'¡eso es una broma!"), Penélope, de 52 años, sacó fuerzas para continuar como si tal cosa, sobre todo porque los directores llevaban cinco horas trabajando la escena con todos los figurantes. "El día que, de viejecita, me muera, será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida", confesaba.

"Estar subida en ese tanque pensando que tenía un aneurisma (...) yo ese día no me desmayé de milagro, pero luego todo eso está en el número, y también la reacción que tuvieron ellos -los Javis- cuando se lo conté el día siguiente, que me propusieron parar el rodaje", se sinceraba.

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Falsa alarma

Afortunadamente había sido una falsa alarma. Las pruebas descartaron el aneurisma, pero esos días de incertidumbre no se los quita nadie. La protagonista de 'Volver' asegura que pensó en guardarse la anécdota para sí misma, pero que ha preferido compartirla públicamente: "Creo que a veces hay que contar esas cosas, porque creo que es bonito compartir, no desde un lugar de victimismo", porque son "cosas que vivimos juntos a veces y hay que seguir adelante".

Aunque su papel como cupletista no ocupa muchos minutos en el metraje de la cinta, Cruz ha asegurado estar "muy contenta" con su participación. "Me encantan los Javis, los he amado desde su primer filme", ha reconocido. "Quiero ser parte de las cosas que son importantes para mí. Cuando descubrí esta fantástica historia, sentí que sería maravilloso. No me importaba si estaba tres minutos, sentí que esto era muy importante, no solo en nuestro país, sino en otros lugares también", confesaba.

Cine para mejorar las cosas

En este sentido, aunque ha reconocido que las películas "no pueden cambiar el mundo, en algunos casos pueden ayudar a mejorar cosas, reactivar debates importantes, enseñar y acercarse a los corazones de la gente, en particular, a las generaciones más jóvenes".

Sobre la acogida de la película -que recibió anoche la segunda ovación más larga de la historia de Cannes, por detras de 'El laberinto del fauno'-, ha señalado que "fue uno de los momentos más fuertes vividos en el Festival".