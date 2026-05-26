Russell Crowe exhibe reflejos de Gladiator para atrapar una pelota al vuelo en Roland Garros

El actor australiano demostró que quien tuvo retuvo mientras asistía al partido Zverev-Bonzi en el torneo parisino

Russell Crowe, sobre cómo ha perdido 30 kilos: “Soy un gran defensor de tomar una copa"

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Quedan muy atrás los tiempos en los que 'Gladiator' convirtió a Russell Crowe en leyenda, enfundado en armadura, espada en mano y con aquella mirada capaz de poner firmes a legiones enteras. Pero quien un día fue Máximo Décimo Meridio todavía conserva sus reflejos de general invicto, tal y como ha demostrado ante el público de Roland Garros.

Puede que a sus 62 años Crowe haya cambiado el Coliseo romano por la grada del estadio parisino, pero hay gestas que no entienden de calendarios ni de canas. El actor australiano asistía al partido entre el alemán Alexander Zverev y el francés Benjamin Bonzi en compañía de su novia, Britney Theriot, de 42 años, cuando se vio obligado a poner a prueba sus habilidades.

Maximus Roland Garros

Una pelota salió disparada hacia las gradas y Crowe la interceptó en el aire con una sola mano, ante la sorpresa de quienes lo rodeaban. Vale, necesitó de un rebote para terminar de capturar la bola, pero el gesto tuvo la misma naturalidad con la que antaño esquivaba espadas y flechas en la gran pantalla.

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Crowe, eufórico, por la gesta, le mostró de inmediato su inesperado trofeo a su novia, quien no pudo evitar abrir los ojos con asombro ante el prodigio del que acababa de ser testigo. Luego, el protagonista de 'Una mente maravillosa' levantó la bola con orgullo ante el público, que respondió con una maravillada tanda de aplausos. Incluso un miembro del personal del estadio se acercó para inmortalizar el momento.

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“Él es Maximus Roland Garros. Bienvenido, Russell”, publicó la cuenta de X del Grand Slam, junto a una imagen del artista con la bola.

Curiosamente, Crowe y Theriot unieron lazos gracias a su pasión compartida por el tenis, según 'Hello Magazine', por lo que su presencia en el prestigioso torneo parisino no era simple casualidad. La pareja coincidió en el rodaje de 'La trama (Broken City)' en 2013, aunque formalizaron públicamente su romance en 2020, cuando ella ya ejercía como agente inmobiliaria tras dejar la actuación. Eso sí, de momento Crowe descarta volver a pasar por el altar.

Perder 25 kilos en menos de un año

Lo que sí que ha hecho es perder más de 25 kilos en menos de 12 meses, una transformación que responde a una búsqueda personal de bienestar y no a exigencias de la industria cinematográfica. Lo curioso es que este notable cambio no es producto de dietas estrictas ni rutinas deportivas intensivas, sino de una revisión consciente de sus hábitos diarios.

Durante su participación en el podcast 'The Joe Rogan Experienc'e, Crowe confesó que dejar el alcohol diario fue la clave para perder peso. Ahora solo bebe en ocasiones especiales y elige vinos de calidad, eliminando el consumo por mera rutina.

“Ahora intento no beber de manera casual, es decir, no tomar una copa por tomarla”, explicó en el podcast. Este cambio también ha tenido consecuencias positivas en otros aspectos. Dormir mejor, sentirse menos pesado y tener más energía para ejercitarse han sido algunas de las mejoras que ha notado desde que moderó el consumo.

Ahora también realiza un entrenamiento adaptado a sus limitaciones físicas, después de que sus hombros desarrollaran una artritis severa que le provocaba que cada vez que hacía ejercicio sufriese durante horas. Todo un ejemplo de cómo atender las señales que envía el propio cuerpo es una forma de asegurar una vida activa y profesionalmente duradera.