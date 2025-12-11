El actor australiano, que había mantenido un respetuoso silencio hasta ahora, opina sin filtros: "Realmente lamentable"

Russell Crowe, sobre cómo ha perdido 30 kilos a los 61 años: “Soy un gran defensor de tomar una copa"

Después de más de un año manteniendo un impertérrito silencio, Russell Crowe finalmente ha soltado lo que muchos ya sospechaban, que no está precisamente encantado con 'Gladiator 2'. En una charla reciente en el podcast australiano 'Triple J', el actor que inmortalizó a Máximo Décimo Meridio en la popular y premiada película original de 2000 no se mordió la lengua a la hora de hablar de su secuela.

Recordemos que Crowe no aparece en la secuela. Que su personaje muriese al final de la primera película complicaba bastante el asunto, aunque a lo largo de los años no faltaron ideas descabelladas para traerle de vuelta, como sacarlo de una roca como si fuese un Jesús pagano o incluso continuar sus aventuras en el inframundo buscando a su familia.

Afortunadamente, el director Ridley Scott decidió que Máximo estaba muerto y enterrado, para disgusto de Crowe, que vio cómo quedaba excluido completamente de 'Gladiator 2'. Ni tuvo participación ni los creadores le consultaron nada sobre los pasos a dar. Quizás ahí quedó una espinita clavada en el orgullo del actor australiano, visiblemente incómodo antes del estreno con la idea de que se hiciera una secuela sin él de uno de los mayores éxitos de los 2000.

Hasta ahora, Crowe había rehusado hacer comentarios sobre la cinta, que tuvo un buen desempeño en taquilla pero lejos de las cifras de la original y que tampoco despertó demasiado entusiasmo entre la crítica. Ahora ha decidido despacharse a gusto: "Es un ejemplo realmente lamentable de que ni siquiera la gente de la sala de máquinas comprendió qué hizo especial a la primera película".

Crowe subraya, con tono casi didáctico, que para él 'Gladiator' nunca fue solo una película de acción más. No era la pompa, ni los coliseos majestuosos, ni el ejército golpeando escudos lo que hacía especial a la original: era el “núcleo moral” del personaje de Máximo y de su historia de lealtad y dolor.

Traición al núcleo moral del gladiador

Y lo peor, para él, es que la secuela no solo no captó ese núcleo moral, sino que lo traicionó. El protagonista de la nueva película es Lucius, presentado como hijo ilegítimo de Máximo y Lucilla. Lo que para Crowe es una decisión narrativa incongruente con el corazón mismo de su personaje original. ¿Cómo puede un hombre cuya fuerza moral estaba cimentada en el amor y la fidelidad a su esposa y familia haber tenido un affaire que da pie a un heredero secreto? A su juicio, va totalmente contra la esencia de la saga.

Además, Crowe revela que ya en la película original tuvo discusiones creativas constantes en el set de rodaje para preservar la esencia moral del personaje. "La cantidad de veces que sugerían escenas para adultos y cosas así para Máximo, era como si le estuvieran quitando poder: ¿Entonces estás diciendo que, al mismo tiempo que tenía una relación con su esposa, se acostaba con otra chica? ¿De qué estás hablando? Era una locura", explicaba.

"Nada que ver conmigo"

En cualquier caso, Crowe recuerda que él no tuvo nada que ver con lo que se ve en 'Gladiator 2', una película por la que paradójicamente ha sido más cuestionado que por otras que sí ha protagonizado él. "Deberían pagarme por la cantidad de preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy", ironizaba en el Festival de Karlovy Vary.

"No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. A dos metros bajo tierra. Pero admito que siento cierta envidia, porque me recuerda a cuando era más joven y lo que significó para mí, en mi vida", zanjaba entonces.