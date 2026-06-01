José Luis Martínez-Almeida ha querido mostrar sus habilidades toreando frente a una vaquilla

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha publicado en redes sociales un vídeo toreando ante una becerra en campo abierto: El edil ha pasado una gran jornada junto al torero madrileño Fernando Adrián, quien le ha dado algún que otro truco para mejorar su técnica. Así lo ha asegurado en la misma publicación: "Aprendiendo del gran maestro".

Con el pasodobles taurino, Almeida ha querido mostrar sus habilidades toreando frente a una vaquilla. El alcalde de Madrid es un gran aficionado a los toros y siempre que puede se deja caer en alguna plaza o en algún campo para disfrutar de su hobbie. En esta ocasión, ha cogido la muleta roja y se ha llevado algún que otro pequeño susto con la becerra, aunque su cara de concentración habla por sí sola.

Almeida y su mujer, grandes aficionados al mundo de los toros

José Luis Martínez-Almeida acudió el pasado domingo a una de las tardes de toros más esperadas por la festividad de San Fernando. El evento reunió a varios rostros conocidos como la infanta Elena, Jaime de Marichalar y Tomás Páramo, entre otros.

Más tarde, Almeida y su mujer estuvieron charlando de forma muy cercana con el torero Roca Rey. Las muestras de afecto muestran la buena relación que mantienen con el diestro que ya se ha recuperado de la embestida que sufrió hace un mes en Sevilla.

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Almeida y su esposa suelen acudir muchas veces a las plazas de toros. Y un ejemplo de ello fue el pasado 28 de mayo, cuando la pareja arropó a Roca Rey en la tradicional Corrida de la Prensa celebrada en Las Ventas.