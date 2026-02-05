El guiño de José Luis Martínez-Almeida sobre la crianza de su hijo junto a Teresa Urquijo: "Estoy deseándolo"

El alcalde de Madrid se ha sincerado sobre el futuro que quiere compartir con su primogénito y los valores que busca transmitirle

José Luis Martínez-Almeida regresa a la agenda política tras cogerse seis semanas de baja por paternidad

Compartir







En la noche de este pasado miércoles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presidió la gala de entrega de la I edición de los Premios Taurinos El Debate, celebrada en el Hotel Wellington de la capital.

El acto reunió a personalidades del mundo político y taurino, como José María Álvarez del Manzano, Adolfo Suárez Illana, Cristina Sánchez, Curro Vázquez o Juan José Padilla, en una velada que sirvió no solo para reconocer la tauromaquia, sino también para hablar sobre la posibilidad de prohibir la asistencia de menores de 18 años a las corridas de toros.

En este sentido, Almeida no dudó en salir en defensa de la tauromaquia llevándolo al terreno personal y apelando a dos de sus grandes pasiones: su estrenada paternidad y su fidelidad al Atlético de Madrid. Es por ello que el alcalde sorprendió a los allí presentes con un guiño sobre la crianza y el futuro de su hijo Lucas, que nació en julio de 2025 fruto de su matrimonio con Teresa Urquijo.

PUEDE INTERESARTE El especial regalo que ha recibido José Luis Martínez-Almeida del Rayo Vallecano para su hijo Lucas

"Como todos ustedes saben, he sido recientemente papá y estoy deseando ir con mi hijo de la mano al Calderón", espetó, haciendo referencia al antiguo estadio del equipo colchonero y confundiéndolo con el actual, el Metropolitano".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estoy deseándolo casi tanto como estoy deseando ir a la catedral del toreo, que es la plaza de Las Ventas, para que se instruya ya en el arte", expresó, dejando claro su deseo de transmitir a su hijo no solo una afición deportiva, sino también una tradición que el alcalde considera esencial.

Su vida familiar

Lo cierto es que, desde el nacimiento del pequeño Lucas, Almeida ha vivido una etapa de lo más especial. Junto a Urquijo, con quien contrajo matrimonio en abril de 2024, el político ha manifestado ya en varias ocasiones que la paternidad le ha cambiado la vida y se ha convertido en el eje central de su vida privada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"He tenido la suerte de que el niño es buenísimo. Me dicen que es un bebé trampa para animarme a tener los próximos muy rápido, y el segundo va a caer, eso seguro" revelaba hace varios meses en una entrevista concedida al diario 'El Mundo'. El político popular afirmaba entonces que haberse convertido en padre a los 50 años era "una maravilla".

Desde hace semanas que Teresa Urquijo no se deja ver públicamente, demostrando que ahora su prioridad es el bienestar de su hijo y estar con el pequeño en todo momento.