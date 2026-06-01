¿Por qué se ha cambiado legalmente el apellido Nicolas Cage?

Redacción Uppers 01 JUN 2026 - 17:23h.

Nicolas Cage ha decidido cambiar su apellido para desligarse del gran legado de su familia en Hollywood

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El actor Nicolas Cage ha revelado en una entrevista el motivo por el que decidió cambiarse el apellido ‘Coppola’ en 2025 y cómo esa decisión afectó a su familia. Hasta ahora el nombre completo del actor era Nicolas Kim Coppola, pero ahora es solo “Nick Cage en la vida real y en la pantalla”.

Así lo confirmó en una entrevista para el medio ‘Variety’, donde explica que su apellido dificultaba su desarrollo laboral por las constantes referencias al legado de sus parientes, como Francis For Coppola, Sofia Coppola y Talia Shire: “Es mejor ser el patriarca de mi propia familia que el primo payaso marginado de la otra persona, así que decidí que voy a asumir el reto y ser ‘Cage’”.

Además, para el mismo medio, confesó que este apellido no ha sido elegido al azar o por casualidad, sino que está inspirado en el personaje de cómic Luke Cage, de Marvel y en el compositor John Cage. También quería que fuese fácil y sencillo de recordar y que no quiso cambiar su nombre porque era un homenaje a su madre, August Coppola.

El legado de los 'Coppola' en Hollywood

Dentro del mundo de Hollywood, los Coppola forman parte de la industria durante muchísimos años, incluso los abuelos del actor fueron grandes personalidades vinculadas al cine y a la música. Según ha explicado ‘Variety’ esta modificación no ha influido en la relación personal del actor con su familia, pero sí que ha marcado una gran diferencia en su exposición pública y profesional.

De hecho, en su carrera, utilizó su nombre artístico (aunque ya real) desde sus inicios, y su primer crédito cinematográfico fue en 1982 con este mismo nombre. Y no es casualidad tampoco el momento en el que el actor ha decidido dar el paso, sino que ahora ha protagonizado la serie ‘Spider-Noir’, inspirada en los cómics de Marvel.