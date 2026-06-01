Halle Berry, a las puertas de los 60: “Me siento más fuerte, sabia y más yo misma"

Redacción Uppers 01 JUN 2026 - 12:57h.

La oscarizada actriz asegura que atraviesa una etapa de plenitud definida por un bienestar que abarca lo físico, mental y emocional

Halle Berry, sobre el estigma de las relaciones sexuales tras los 50 años: “Nadie habla de esto lo suficiente"

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A los 50 años Hollywood suele volverse invisible para las mujeres; pero Halle Berry está reescribiendo por completo las reglas de la madurez a las puertas de los 60. La ganadora del Óscar no solo sigue ocupando portadas, rodajes y alfombras rojas desprendiendo una energía desbordante, sino que se ha transformado en un altavoz de autenticidad. Y lo ha vuelto a demostrar confesando que se siente "más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, más en control" durante una conversación con Jenna Bush Hager y Sheinelle Jones en el programa Today.

En una industria obsesionada con la juventud, Berry se ha convertido en una de las voces más visibles a la hora de reivindicar que envejecer no es un fracaso estético, sino una etapa más de la vida que merece ser vivida con orgullo. "¿Qué significa tener 60? ¿Qué es la edad hoy día? Es solo una sensación", expresó la actriz, que asegura que atraviesa una etapa de plenitud definida por un bienestar que abarca lo físico, mental y emocional.

Envejecer es un privilegio

En una entrevista anterior con The Times, Berry explicaba que se niega a aceptar la idea de que una mujer pierda valor con la edad. "Quieren ponerme en una caja que diga: ahora tienes cierta edad, ya no eres igual de valiosa. Me niego a aceptarlo porque ahora sé que valgo más que nunca. Soy más sabia, más fuerte, mejor". La que fuese Tormenta en la saga de los X-Men proyecta la serenidad de quien sabe quién es. Y esa confianza, conviene recordarlo, no se compra en ninguna crema.

Si hay una frase que Halle Berry repite una y otra vez es que "envejecer es un privilegio". Lo ha dicho en entrevistas, campañas y apariciones públicas, insistiendo en que muchas personas no tienen la oportunidad de llegar a edades avanzadas y que, por tanto, cumplir años debería verse desde la gratitud y no desde el miedo. Ella, por ejemplo, ha alcanzado así el equilibrio entre su vida profesional y la personal, una armonía que ha sido esencial para su propia independencia.

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Menopausia sin tabúes

Otro aspecto que ha reforzado su imagen como referente de madurez es su disposición a hablar de temas que tradicionalmente permanecían ocultos. En los últimos años ha compartido públicamente su experiencia con la perimenopausia y la menopausia, denunciando la falta de información que existe sobre esta etapa y defendiendo una mayor atención sanitaria para las mujeres de mediana edad.

Lejos de esconderlo, ha convertido esa experiencia en una causa personal y y ha impulsado la iniciativa Respin, una plataforma de consulta sobre la menopausia, la salud femenina en la mediana edad y el derribo del estigma que rodea estos temas.

Con casi 35 años de trayectoria, la intérprete ha construido un legado que la distingue por su capacidad de adaptación y por haber allanado el camino a nuevas generaciones de artistas. El punto inflexión en su trayectoria se produjo en 2001, cuando se llevó el Óscar a la Mejor Actriz por su actuación en 'Monster’s Ball'. A día de hoy sigue siendo la única mujer afrodescendiente en ganar este galardón.

Desde entonces, ha sido capaz de moverse entre distintos géneros, combinando proyectos autorales con propuestas más comerciales, construyendo su propio camino y avanzando bajo sus propias reglas. Una de sus últimas apariciones ha sido en el thriller policial 'Ruta de escape', donde comparte escena con Chris Hemsworth y Mark Ruffalo. Y actualmente se encuentra trabajando en el drama 'Fleur' y el thriller de acción 'Red Card'.