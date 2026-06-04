Lidia González 04 JUN 2026 - 09:00h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ decide acabar con uno de sus grandes complejos y opina sobre el resultado de su operación estética

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Nieves Tristán ya no puede más y ha tomado una decisión que va a cambiar su vida por completo; algo que ha decidido compartir con todos sus seguidores a través de su canal de mtmad. Después de enseñar todos los tatuajes que tiene, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ se somete a una lipotransfrencia de glúteos y enseña el resultado. La influencer se ha sincerado completamente sobre su físico y enseña su impactante antes y después. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que piensa, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido abrirse en canal para hablar del gran complejo físico que le ha llevado a dar el paso de meterse en el quirófano para cambiar un aspecto de su apariencia. A pesar de las ganas que tiene de hacerlo, no puede evitar estar asustada antes de realizarse la intervención: “Estoy super nerviosa, te estás metiendo en un quirófano”. Después de hablar de su dura historia de vida, la influencer muestra todos los detalles sobre sus primeras horas tras la operación.

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Después de mucho tiempo pensándolo, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha encontrado la solución perfecta para acabar con una de las partes de su cuerpo que mayor conflicto le generan. La creadora de contenido explica todos los detalles sobre el proceso al que se va a someter y contesta a todas las preguntas que puedan surgirles a sus seguidores al respecto.

Nieves Tristán comparte el resultado de su lipotransferencia de glúteos

Nieves Tristán ha grabado todo el proceso de la operación estética a la que se ha sometido y, como no podría ser de otra manera, ha compartido el resultado de su lipotranferencia de glúteos. La participante de ‘La isla de las tentaciones’, que estaba muy preocupada por no cumplir sus expectativas, reacciona a su antes y después y no tiene ningún reparo al opinar al respecto. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha vivido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!