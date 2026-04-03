Lidia González 03 ABR 2026 - 12:34h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su relación con sus excompañeras de reality

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Nieves Tristán ha contestado a una de las preguntas más repetidas por sus seguidores y lo ha hecho sincerándose por completo. Después de contar los detalles de su dura historia de vida y hablar de la ausencia de sus padres, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su amistado con Claudia Chacón. Además, ha querido pronunciarse sobre la polémica en la que se ha visto envuelta y se confiesa sobre su distanciamiento con Helena Arauz. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es un tema que os preguntáis mucho”, asegura la creadora de contenido. La de Almería se sienta frente a las cámaras de mtmad para aclarar en qué punto se encuentra su relación con sus excompañeras de ‘La isla de las tentaciones’ y no ha podido ser más sincera. Especialmente, ha hablado sobre la polémica en la que se han visto dos de sus personas más cercanas, Claudia y Helena, por Gilbert: “Se ha ido todo de madre”.

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Sin embargo, Nieves Tristán ha asegurado que su relación con Helena no está pasando por un buen momento, pero ha aclarado que se trata de un motivo diferente al de esta controversia: “Ha habido un parón en nuestra relación”. Después del cara a cara que tuvieron en ‘Tentaciones Privé’, la creadora de contenido asegura: “No está gestionando bien las cosas”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la conversación que ha tenido con ella.

Nieve Tristán asume los errores en su relación con Lorenzo

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Nieves Tristán no solo se ha sincerado sobre su amistad con las que fueran sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’, sino que también ha querido profundizar sobre su anterior relación. La creadora de contenido asume los errores que ha cometido con Lorenzo y se confiesa sobre los mensajes que se intercambió con Albert Barranco. Además, la influencer desvela sus sentimientos por él y su relación actual. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!