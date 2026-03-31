Lidia González 31 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre la distante relación con sus padres y su difícil infancia

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Nieves Tristán se sienta frente a las cámaras de mtmad para explicar uno de sus capítulos más complicados y confesar cómo se siente en la actualidad. Después de reprocharle a Helena Arauz que se entrometiera en su relación con Lorenzo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla, por primera vez, de su dura historia de vida. La influencer echa la vista atrás para recordar cómo fue su infancia y se sincera sobre la ausencia de sus padres. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido comienza explicando que su concepto de familia no es como el del resto de personas, sino que es algo más peculiar: “No está unida, cada uno por su lado, me he criado con mi abuela”. Sin lugar a dudas, uno de los factores que más han marcado su vida, ha sido la distante relación con sus padres, a quienes no recuerda juntos y destaca la importante figura de su abuela materna en su crianza: “Se ha desvivido por mí”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que relataba los detalles de su ruptura con Lorenzo, ahonda en la ausencia de sus padres en su vida y se confiesa: “No tengo buenos recuerdos de mi infancia”. La creadora de contenido cuenta cómo ha conseguido lidiar con esa situación y desvela si siente rencor hacia sus padres en la actualidad.

Nieves Tristán explica el complicado momento que vivió al abandonar la casa de su abuela

Nieves Tristán recuerda, con claridad, una de las etapas más difíciles de su vida, cuando solo tenía catorce años. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el complicado momento que vivió al tener que abandonar la casa de su abuela por la situación de delicada salud que estaba atravesando. “Era la primera vez que vivía con mi madre en catorce años”, asegura la influencer al explicar la distante relación que tenía con ella. La almeriense relata cómo fue su convivencia con ella y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en exclusiva, en Mediaset Infinity!