Rigoberta Bandini anuncia que está embarazada en pleno concierto en Noches del Botánico

La cantante sorprendió al público de Noches del Botánico al revelar la noticia desde el escenario

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La cantante Rigoberta Bandini ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo de una forma muy especial: sobre el escenario y ante el público que asistía a la inauguración del ciclo musical Noches del Botánico.

Una confesión inesperada durante el concierto

La artista, cuyo nombre real es Paula Ribó, realizó la revelación en el tramo final de su actuación de este jueves en Madrid.

"No estoy sola haciendo este 'show' y es muy difícil ya no explicároslo, sobre todo en un concierto tan especial y tan cercano en el que siento que sois un poco mi familia madrileña", expresó ante los asistentes. Entre risas, añadió: "Me ahogo y necesito explicároslo para poder ahogarme tranquila, porque no puedo más".

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En los numerosos vídeos compartidos en redes sociales, puede verse cómo la cantante se inclina hacia delante para mostrar su incipiente barriga, confirmando así la noticia. Con su característico sentido del humor, bromeó con los asistentes: "Ahora más que nunca, decidme que estoy guapa y que lo hago muy bien".

En plena gira hasta septiembre

La artista barcelonesa se encuentra actualmente inmersa en una gira de conciertos que, en principio, se prolongará hasta septiembre. Dentro de este recorrido musical, ha sido la encargada de protagonizar las tres primeras jornadas de Noches del Botánico, que han registrado una gran acogida por parte del público.

Autora de canciones tan populares como Ay, mamá, tema con el que estuvo cerca de representar a España en el festival Eurovisión 2022, Rigoberta Bandini ya es madre de un hijo.

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El pequeño nació fruto de su relación con Esteban Navarro, guionista y miembro del dúo humorístico Venga Monjas, a quien la cantante dedicó la canción Canciones de amor a ti.