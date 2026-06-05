La intérprete de 'Hips Don't Lie' ha sido tajante al negar cualquier vinculación política con los aspirantes a la presidencia colombiana

Cronología de la guerra judicial de Shakira con Hacienda: ocho años de calvario, 60 millones de euros y un hecho imposible de demostrar

Compartir







Shakira ha tenido que salir al paso de una nueva polémica en plena campaña electoral en Colombia. La artista ha publicado un comunicado oficial para desmentir varias imágenes y contenidos que circulan en redes sociales y plataformas digitales en los que supuestamente aparece respaldando a distintos candidatos presidenciales de cara a las elecciones que vive el país.

La intérprete de 'Hips Don't Lie' ha sido tajante al negar cualquier vinculación política con los aspirantes a la presidencia colombiana y ha mostrado su descontento tras el uso no autorizado de su imagen.

El comunicado de Shakira y lo que ha ocurrido

Ante la viralización de estas publicaciones, la artista ha difundido un mensaje en el que deja clara su posición: "Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña", ha indicado.

Asimismo, ha zanjado: "Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con estas palabras, Shakira no solo rechaza cualquier supuesto apoyo electoral, sino que también reivindica la neutralidad política de su figura pública durante el proceso electoral.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante los últimos días han comenzado a circular en redes sociales diferentes imágenes y publicaciones en las que se atribuía a Shakira un supuesto respaldo a determinados candidatos presidenciales. Algunos de estos contenidos mostraban fotografías, montajes o mensajes creados para aparentar que la cantante había expresado públicamente su apoyo político.

La difusión de este tipo de materiales coincide con la recta final de unas elecciones especialmente tensas en Colombia, donde la lucha por la presidencia ha estado acompañada por una intensa batalla digital entre simpatizantes de las distintas candidaturas. El 'post' en redes sociales que unía la imagen de Shakira con un candidato a la presidencia ya ha sido eliminado.