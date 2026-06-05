Catalina Gómez, Premio Gabo 2026 por su cobertura de la guerra de Irán

Catalina Gómez ha sido premiada con el Premio Gabo por su cobertura de la guerra de Irán, se destacó su valentía e independencia frente al conflicto

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La periodista y colaboradora Catalina Gómez ha sido galardonada con el Premio Gabo, considerado el reconocimiento más prestigioso del periodismo iberoamericano.

El premio distingue la cobertura que Gómez realizó sobre la guerra de Irán, un trabajo desarrollado sobre el terreno y centrado en las consecuencias humanas del conflicto. A través de sus crónicas y reportajes, la periodista documentó la situación de la población civil, el impacto de los ataques sobre ciudades y comunidades afectadas y las dificultades a las que se enfrentan miles de personas atrapadas por la guerra.

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El jurado destacó la valentía, la independencia y el rigor periodístico de Gómez, así como su capacidad para informar desde zonas de riesgo manteniendo el foco en las víctimas. Los miembros del jurado subrayaron además su compromiso con un periodismo que prioriza las historias humanas y aporta contexto a uno de los conflictos más relevantes de la actualidad internacional.

El Premio Gabo, impulsado por la Fundación Gabo, reconoce cada año los trabajos periodísticos más sobresalientes de Iberoamérica en diferentes formatos y categorías. El galardón se ha consolidado como una de las principales referencias del periodismo en español y portugués, premiando la excelencia narrativa, la investigación y el servicio público.

Con este reconocimiento, el trabajo de Catalina Gómez se suma a una larga lista de proyectos periodísticos que han contribuido a mejorar la comprensión de los grandes acontecimientos internacionales a través de una mirada cercana a quienes viven sus consecuencias en primera persona.