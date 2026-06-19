Así es el yate hecho a medida de Alcaraz valorado en 10 millones de euros

La embarcación pertenece a la nueva generación de catamaranes de lujo desarrollados por el astillero polaco Sunreef Yachts

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Carlos Alcaraz tiene claro que para brillar sobre las pistas de tenis y encadenar semanas de máxima exigencia en el circuito internacional el descanso es un aspecto fundamental. Encontrar momentos para desconectar es una necesidad para un deportista que vive entre aeropuertos, entrenamientos y competiciones. Precisamente por eso ha apostado por un espectacular yate de lujo diseñado a medida en el que recargar energías lejos de los focos.

La embarcación elegida por el tenista murciano pertenece a la nueva generación de catamaranes de lujo desarrollados por el astillero polaco Sunreef Yachts, una firma especializada en crear barcos personalizados para clientes de alto poder adquisitivo y que ya ha trabajado anteriormente con deportistas como Rafa Nadal o Fernando Alonso.

Según las informaciones publicadas, el modelo escogido es un Sunreef Ultima 88, cuyo precio ronda los 10 millones de euros en el caso de Alcaraz. Porque no se trata de un barco estándar adquirido en catálogo. La filosofía del proyecto consiste precisamente en adaptar cada rincón a las necesidades de su propietario, desde la distribución interior hasta los acabados, la decoración o los espacios destinados al ocio.

Un auténtico hotel flotante

Las dimensiones del catamarán permiten disfrutar de espacios muy alejados de la idea tradicional de un yate deportivo. Las informaciones difundidas apuntan a cuatro camarotes de gran tamaño, entre ellos una exclusiva suite principal, además de varias zonas comunes concebidas para relajarse en familia o con amigos.

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El barco incorpora amplios salones panorámicos abiertos al exterior gracias a grandes superficies acristaladas, terrazas laterales desplegables que aumentan el espacio útil cuando la embarcación permanece fondeada y varias zonas para tomar el sol junto al agua.

También dispone de una piscina integrada, un baño equipado con jacuzzi y diferentes áreas destinadas a comer o descansar al aire libre, buscando que la experiencia a bordo resulte tan cómoda como la de una villa junto al mar.

Tecnología, velocidad y sostenibilidad

Uno de los aspectos que más llama la atención del Sunreef Ultima 88 es que combina el lujo con una concepción mucho más eficiente que la de los grandes yates tradicionales. Su diseño tipo catamarán ofrece una mayor estabilidad durante la navegación y un mejor aprovechamiento del espacio.

Además, este modelo apuesta por soluciones tecnológicas orientadas a reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia, una característica que el propio fabricante destaca como una de sus principales señas de identidad. Todo ello sin renunciar a prestaciones elevadas, ya que puede alcanzar velocidades próximas a los 26 nudos (casi 50 km/h.), según las especificaciones difundidas por la marca.

Otra de las particularidades del proyecto es su enorme plataforma de popa, concebida como una prolongación del barco sobre el agua. Las publicaciones especializadas señalan que incluye espacio para transportar motos acuáticas y otros juguetes náuticos, además de facilitar el acceso directo al mar para bañarse o practicar deportes de agia.

El flybridge, situado en la cubierta superior, se convierte en otro de los grandes protagonistas gracias a sus amplias zonas de descanso, solárium y espacios para reuniones informales mientras se navega.

"Me da la seguridad de que será el yate perfecto para desconectar y recargar energías", ha asegurado Alcaraz, una idea que encaja con la importancia que el tenista concede al equilibrio entre competición y descanso durante una temporada cada vez más exigente.